Unfassbare Zustände in Asylwohnheim.

Wien (OTS) - Die Bezirksblätter Niederösterreich berichten in ihrer aktuellen Ausgabe über dramatische Bedingungen in einem Asylwohnheim im Bezirk Gmünd, die frappant an die Zustände auf der berüchtigten Saualpe in Kärnten erinnern.

Bei einem Lokalaugenschein in der ehemaligen Gaststätte stieß Bezirksblätter-Redakteurin Eva Jungmann auf völlig verzweifelte Insassen in einem unfassbar verwahrlosten Haus. Jungmann: "Die Möbel sind desolat, die Zimmer sind unglaublich dreckig, die Fußböden lösen sich auf und die Bewohner klagen über Hunger. Es gäbe angeblich nur zweimal täglich Essen in unzureichenden Mengen. Beim Lokalaugenschein wurden Debreziner-Würste mit Pommes Frites geliefert. Die Würste sind aus Schweinefleisch, ein Großteil der Bewohner sind aber Moslems."

Die einseitige Kost führe laut Auskunft der Bewohnern zu ständigen Durchfall-Erkrankungen und Krankenhausbesuchen der Asylwerber. Auch die sanitäre Situation im Haus gibt Anlass zur Besorgnis. So ist etwa in der einzigen Gemeinschaftsdusche ein wackeliger Holzsessel mit einer Spiegel-Scherbe als Rasiermöglichkeit vorgesehen. Frische Bettwäsche gäbe es nur alle paar Wochen und nach mehrmaliger Urgenz beim Betreiber. Der Quartiergeber begründet die Situation im Heim gegenüber den Bezirksblättern damit, dass das vom Bund bezahlte Betreuungsgeld in der Höhe von 13.000 Euro im Monat nicht für eine Bessere Unterbringung ausreiche.

Die Reportage von Eva Jungmann und alle Fotos vom Lokalaugenschein finden Sie unter

http://www.ots.at/redirect/gmuend

Die Bezirksblätter Niederösterreich, ein Titel der RMA, erscheinen wöchentlich mit 28 Regionalausgaben.

RMA - Regionalmedien Austria AG:

2009 von der Styria Media Group AG und der Moser Holding AG gegründet, steht die RMA AG österreichweit für lokale Nachrichten aus den Regionen. Die RMA vereint unter ihrem Dach insgesamt 128 Zeitungen der Marken bz-Wiener Bezirkszeitung, Bezirksblätter Burgenland, Niederösterreich, Salzburg und Tirol, WOCHE Kärnten und Steiermark, der Kooperationspartner Bezirksrundschau Oberösterreich und Regionalzeitungen Vorarlberg sowie 11 Zeitungen der Marken Grazer, Kärntner Regionalmedien, Brennpunkt Schwaz und Wörgler & Kufsteiner Rundschau. Weiters bieten die Internet-Portale meinbezirk.at, woche.at und grazer.at auch im digitalen Bereich lokale und regionale Inhalte.

Weiterführende Links:

Bezirksblätter Niederösterreich:

www.meinbezirk.at/niederoesterreich

RMA - Regionalmedien Austria AG: www.regionalmedien.at

Rückfragen & Kontakt:

Eva Jungmann

Redaktion Gmünd

Bezirksblätter Niederösterreich

Bahnhofstraße 29, 3950 Gmünd

M + 43/664/80 666 5636

ejungmann @ bezirksblaetter.com