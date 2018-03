SOTI begrüßt Optidev als Gold Elite Partner in Europa

Göteborg, Schweden (ots/PRNewswire) - SOTI Inc., Marktführer in Sachen Policy Management von Enterprise Mobile Device Management (MDM)

und Bring Your

Own Device (BYOD), freut sich, die Ernennung von Optidev AG, Schweden, als SOTI Elite Gold Partner für Europa bekannt geben zu können.

Optidev, mit Niederlassungen in Boras, Göteborg, Stockholm, Kopenhagen und Oslo, verfügt über mehr als 13 Jahre Erfahrung im Bereich Web und Mobilität bei der Bereitstellung einer kompletten Palette von Hardware-, Kommunikations- und Softwarelösungen mit dem Ziel, den besten Service, ein hohes Mass an Zuverlässigkeit und schnelle Hilfestellung für Kunden weltweit zu bieten, wenn Bedarf an Erfahrung im Bereich Mobilität besteht.

Mit seinen über 15 Jahren erfolgreicher Marktpräsenz ist SOTI MobiControl die MDM-Lösung der Wahl für Partner und Kunden weltweit und bietet ein vollständiges Management, Support und Sicherheit für die Mobilgeräte von Unternehmen und Angestellten, die mit Windows, iOS oder Android betrieben werden. MobiControl verbessert die Mobilität von Unternehmen und ermöglicht den Einsatz von Bring Your Own Device-Programmen (BYOD), wodurch Unternehmen durch die Umsetzung mobiler Strategien schnell den ROI realisieren können.

Tobias Espmark, CEO von Optidev AB erklärte: "Optidev AB ist stolz darauf, zum SOTI Elite Gold Partner für Europa gewählt worden zu sein. Es handelt sich hier um ein gegenseitiges Einverständnis, und wir freuen uns sehr, dass SOTI Inc. diese langfristige Beziehung mit Optidev AB in der MDM-Branche gesehen hat. Wir sind uns im Klaren darüber, dass der Sektor Device Management in den kommenden Jahren wachsen wird, und sind froh, diesen exklusiven Vertrag mit SOTI Inc., dem weltweit führenden Anbieter von Mobile Device Management-Lösungen (MDM), unterzeichnet zu haben. Das Gerätemanagement von SOTI wird zukünftig eines unserer wichtigsten Module sein. Ein wichtiger Aspekt im TrueMobile-Geschäftsmodell von Optidev, wo alle Kosten (HW, SW, SIM-Card, Kundendienst, Unterstützung, Hosting, Kommunikation usw.) in einem Monatsbeitrag enthalten sind, ist der Fernzugriff sowie die Möglichkeit, die Geräte unserer Kunden live zu überwachen/zu unterstützen."

Nassar Hussain, European Sales Director bei SOTI Inc., erklärte: "Wir von SOTI gratulieren Optidev ganz herzlich zu der Erlangung des SOTI Elite Gold Partner-Status für Europa. Optidev agiert an vorderster Front im Bereich Innovation und Wandel in der Branche der mobilen Lösungen. Optidev gehört zu den wenigen Unternehmen weltweit, die die Anforderungen von Kunden, die eine komplette Lösung suchen, wirklich verstehen - eine Lösung, die Effektivität und Zuverlässigkeit steigert und ein kostengünstiges System bietet, das durch ein überlegenes Enterprise Mobility Management überzeugt."

Über SOTI Inc.

Mit über 10.000 Unternehmenskunden und Millionen von verwalteten Geräten rund um den Globus ist SOTI weltweit der zuverlässigste Anbieter von Lösungen im Bereich Mobile Device Management (MDM). SOTI entwickelt branchenführende Lösungen für das Management unternehmerischer Mobilität, um Unternehmen die Möglichkeit zu bieten, Geräte in der Verantwortung des Unternehmens oder der Mitarbeiter (Bring Your Own Device - BYOD) unterstützen zu können. SOTI MobiControl bietet für alle Plattformen Lösungen für die einzigartigen Herausforderungen, die mit dem Verwalten, Sichern, Unterstützen und Überwachen von rechnerfernen Tisch- und Mobilgeräten verbunden sind. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.soti.net, per E-Mail unter sales.eu @ soti.net oder telefonisch unter +44-1213680675 (GB - Europa), +1-888-624-9828 (USA), +61-3-90015554 (Australien).

Weitere Informationen erhalten Sie hier:

Kontakte: Tobias Espmark CEO, Optidev AB +46-31809380 Nassar Hussain European Sales Director, UK +44-7768885222