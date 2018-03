"Peru in die Welt exportieren" Roadshow in den Mittleren Osten und Europa

Lima, Peru (ots/PRNewswire) - Peru, eines der am schnellsten wachsenden Schwellenländer, wird nächste Woche zu einer internationalen Roadshow aufbrechen. Ziel der Reise ist es, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen Perus und potentielle attraktive Investitionsmöglichkeiten internationalen Investoren vorzustellen.

Luis Miguel Castilla, Finanz- und Wirtschaftsminister von Peru, betonte dass die Tour von InPeru nach Dubai, Frankfurt und London, es dem Land ermöglichen wird, sich als wichtiges Investitionsland in Latein Amerika zu positionieren. "Peru hat die höchste Wachstumsrate in der Region aufgrund der dynamischen Investitionen des privaten Sektors, der starken öffentlichen Haushalte und hat eine der geringsten Inflationsraten der Region. Das Land besitzt ein gesundes ökonomisches Fundament, dass es Peru ermöglichen wird auch in den nächsten Jahren weiter zu wachsen."

Ausgewählte Mitglieder der Delegation und Referenten sind:

- Wirtschafts- und Finanzminister Luis Miguel Castilla

- Zentralbankpräsident Julio Velarde

- Vorstand von InPeru und CEO of Citibank Peru Jose Antonio Blanco

- Vize-Vorstand von InPeru Christian Laub

Die Referenten werden im Rahmen der Roadshow über die guten wirtschaftlichen Aussichten Perus und Investitionsmöglichkeiten in den Bereichen Energie, Infrastruktur, Banken und Rohstoffe sprechen. Weitere Themen, die Peru zu einem attraktiven Investitionsstandort machen sind die Geld- und Handelspolitik sowie das investitionsfreundliche Wirtschaftsklima des Landes.

Ebenso sind die grössten peruanischen Unternehmen, u.a. Lima Stock Exchange, die peruanische Rio Alto Tochter, Procapitales und Buenaventura, vertreten. Es gibt während der Veranstaltung die Möglichkeit Einzelgespräche mit den Vorständen und Vertretern dieser und anderer Unternehmen zu führen.

InPeru, die halbstaatliche Investitionsagentur des Landes und Organisator der Roadshow, hat es sich mit Promperu und dem Peruanischen Auswärtigen Amt zum Ziel gemacht, das grosse Potential der peruanischen Wirtschaft und die zahlreichen Investitionsmöglichkeiten bekannter zu machen: allein im letzen Jahr ist Peru's Volkswirtschaft um 6 Prozent gewachsen.

Die Roadshow findet am 26. Mai in Abu Dhabi, am 27. Mai in Dubai, am 29. Mai in Frankfurt und am 30. Mai in London statt.

Weiterführende Information finden Sie unter : http://www.inperu.pe

Um sich für Teilnahme an einer der Veranstaltungen anzumelden, schreiben Sie bitte eine Email an:

ines @ brandinglatinamerica.com

helena @ brandinglatinamerica.com