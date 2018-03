Cryteks CryENGINE® 3 unterstützt Entwicklung für Xbox One / Hochmodernste Technik versichert, dass Entwickler für die Zukunft des Gaming ausgerüstet sind

Frankfurt (ots) - Videospieleentwickler und -herausgeber Crytek begrüßt die Enthüllung der Xbox One, das All-in- One Komplettsystem für Videospiele und interaktive Unterhaltung von Microsoft, mit der Bekanntgabe, dass ihre CryENGINE 3 bestens ausgerüstet ist, um ab sofort Software für das neue System zu entwickeln.

Crytek wurde kürzlich offiziell lizensierter Anbieter von Middleware und Tools für Xbox One und wird die Plattform unterstützen. Zusätzlich wird das Unternehmen die Lizenznehmer der CryENGINE 3 mit einem weiterentwickelten Toolset ausstatten, welches für die Entwicklung eigener Spiele für Microsofts neues System erforderlich ist.

"Wir haben bereits vor über zwei Jahren versichert, dass die CryENGINE 3 für die nächste Generation der Konsolen bereit ist und wie sich gezeigt hat, entspricht das der Wahrheit", sagte Carl Jones, Director of Global Business Development bei Crytek. "Sobald Entwickler beginnen neue Spiele für die Xbox One herzustellen, werden unsere Technologie und unser einzigartiger Support sicherstellen, dass die Nutzer der CryENGINE 3 weiterhin an der Spitze der Branche stehen - jetzt und auch in Zukunft."

Cryteks CryENGINE 3 wird von Lizenzträgern weltweit benutzt, um Blockbustertitel und gefragte Online Games zu entwickeln. Sie ist die erste Komplettlösung für Videospielentwicklung, die vielfach ausgezeichnete Grafik sowie alle nötigen Spielesysteme und Tools direkt liefert.

