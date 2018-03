Dita Von Teese präsentiert sich in ihrer Burlesque-Show im Rahmen der 66. Filmfestspiele von Cannes in AVAKIAN

Cannes, Frankreich (ots/PRNewswire) - Dita Von Teese präsentierte sich in ihrer berühmten Burlesque-Show im Rahmen der 66. Filmfestspiele von Cannes am 20. Mai 2013 in Ohrringen mit eingesetzten Marquise-Rubinen, Diamanten und Perlen aus der hohen Juwelierkunst des Hauses AVAKIAN.

