Wyless unterzeichnet Vertrag mit Telefonica Digital als erstes Mitglied des neuen M2M Global Partner Program

Boston (ots/PRNewswire) - Der neue Vertrag mit Telefonica Digital bietet den Kunden von Wyless umfassende Datenkonnektivität zur Entwicklung und Bereitstellung von M2M-Lösungen

weltweit

Wyless, weltweit führender Anbieter von M2M Managed Services, gab heute die Unterzeichnung eines Vertrages mit Telefonica Digital bekannt, unter dem die Partner von Wyless die Möglichkeit haben, Telefonica Global SIM sowie Wyless Managed Services in über 350 Netzwerken weltweit und insbesondere in den On-Net-Netzwerken von Telefonica in Lateinamerika und Europa zu nutzen.

Damit erweitert sich die Reichweite der bestehenden preisgekrönten Porthos M2M-Plattform von Wyless, die in Partnerschaft mit den weltweit grössten mobilen Netzwerkanbietern sichere, zuverlässige kabellose Verbindungen für Mobil- und Festnetzgeräte rund um den Globus bietet.

Wyless wird sich jetzt auf die strategische Zusammenarbeit mit Telefonica zum Angebot gemeinsamer Services für ASPs, OEMs und multinationale Unternehmen in Nordamerika und anderen Ländern konzentrieren.

Shelby Noakes, VP Business Developmentfür Nord- und Südamerika bei Wyless, dazu: "Telefonica hat die Reichweite, auf die sich unsere Partner für echte globale Datenkonnektivität verlassen. Mit dem wachsenden Erfolg der Produkte unserer Partner ist der nächste Schritt der internationale Verkauf, insbesondere auf schnell wachsenden Märkten in Lateinamerika mit einem hohen Bedarf an hochwertigen M2M-Anwendungen."

Und Dan McDuffie, CEO von Wyless, fügt hinzu: "Unsere fast zehnjährige Partnerschaft mit Telefonica in Europa wurde mit diesem innovativen Programm von Telefonica Digital jetzt um eine gemeinsame Initiative im nordamerikanischen Markt erweitert. Wyless ist stolz darauf, als erstes Mitglied des Global Partner Program von Telefonica in Nordamerika ausgewählt worden zu sein. Die Partnerschaft bietet Wyless die Möglichkeit, gemeinsam mit Telefonica in einer völlig neuen Weise an Geschäftschancen zu arbeiten - mit globalen Preisangeboten, mobilen Netzwerken in 21 Ländern und über 350 Roaming-Vereinbarungen in mehr als 150 Ländern. Damit haben wir das stärkste Global SIM-Angebot im Bereich M2M am Markt."

Wyless bietet ein umfassendes und kosteneffizientes Wireless-Angebot, das unsere Partner dabei unterstützt, Anwendungen in einer breiten Palette vertikaler Märkte zu entwickeln und bereitzustellen, darunter Transport, Einzelhandel, Öl und Gas, Regierung, Finanzwesen, Gesundheitswesen, Produktion, Bildung und mobiles Breitband für Unternehmen.

Informationen zu Telefonica Digital

Telefónica Digital ist ein globaler Geschäftsbereich von Telefónica. Seine Mission ist die Wahrnehmung von Geschäftschancen im digitalen Markt und die Ermöglichung eines neuen Wachstums für Telefónica durch Forschung & Entwicklung, Risikokapital, globale Partnerschaften und digitale Services wie Cloud Computing, mobile Werbung, M2M und eHealth. Ausserdem fördert Telefónica Digital Innovationen in der Over-the-Top-Kommunikation unter der neuen Dachmarke TU und in Big Data über Telefónica Dynamic Insights. Telefónica Digital wird diese neuen Produkte und Dienstleistungen den 316 Millionen Kunden von Telefónica zur Verfügung stellen und zudem weitere Märkte eröffnen. Hauptsitz des Unternehmens ist London mit Regionalvertretungen in Silicon Valley, Sao Paulo, Spanien und Tel Aviv. Jajah, TokBox, Terra, Media Networks Latin America, 48 und giffgaff werden alle unter dem Dach von Telefónica Digital verwaltet.

Informationen zu Wyless Wyless ist der weltweit führende Anbieter für M2M Managed Services. Unsere stabile Plattform, bereitgestellt in Partnerschaft mit den weltweit grössten Netzanbietern, sorgt für sichere, zuverlässige Kommunikation mit kabellosen Geräten in über 120 Ländern. Leistungsstarke Verwaltungstools ermöglichen Berichterstattung in Echtzeit und Kontrolle über alle Geräte Ihres Netzwerks. Wyless bietet eine umfassende Palette von Managed Services mit einmaligem Know-how, professionellem Support und wettbewerbsfähigen Preisen an. Wir versetzen unsere Kunden und Partner in die Lage, M2M-Anwendungen und -Dienste schneller, günstiger und effizienter bereitzustellen.

Für weitere Informationen zu Wyless setzen Sie sich bitte in Verbindung mit: Barry Nay | CMO +44(0)1895-454-674 barry.nay@wyless.com http://www.wyless.com