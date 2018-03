Bundeskanzler Faymann: "Österreich spielt im europaweiten Kampf gegen Steuerbetrug aktive Rolle"

EU-Hauptausschuss im Parlament diskutiert Themen des morgigen EU-Gipfels

Wien (OTS) - "Österreich wird auf dem morgigen EU-Gipfel den europaweiten Kampf gegen Steuerbetrug unterstützen. Wir sind kein Blockadeland, wenn es um Steuergerechtigkeit geht. Gleichzeitig ist für uns ganz klar, dass das Bankgeheimnis der Österreicherinnen und Österreich in seiner derzeitigen Form erhalten bleibt", sagte Bundeskanzler Werner Faymann heute, Dienstag, beim EU-Hauptausschuss im Parlament. Auf dem Europäischen Rat am 22. Mai in Brüssel werden gemeinsame Maßnahmen gegen Steuerbetrug und die künftige Energiepolitik der EU im Mittelpunkt stehen. Die Staats- und Regierungschefs werden außerdem über die Fortsetzung des Waffenembargos gegenüber Syrien diskutieren.

"Unser Land hat im europaweiten Kampf gegen Steuerflucht eine klare Position. Wir sind kein Schlusslicht in der Betrugsbekämpfung, sondern spielen im Gegenteil eine aktive, positive Rolle. Wir treten dafür ein, dass ein Informationsaustausch mit Drittstaaten zumindest den OECD-Standards entspricht. Und wir wollen, dass Trusts und ähnliche Firmenkonstruktionen rasch in die Regelungen einbezogen werden, denn jedes Schlupfloch ist eines zu viel", so Faymann. "Für uns ist auch klar, dass unser Abkommen mit der Schweiz gültig bleibt, zumindest bis eine neue, europaweite Vereinbarung steht", sagte der Bundeskanzler. Das heimische Bankgeheimnis für Österreicherinnen und Österreich sei außerdem nicht in Gefahr: "Einer Zustimmung zu den Vorschlägen im Kampf gegen Steuerbetrug steht also aus heutiger Sicht nichts mehr im Wege".

Zur EU-Energiepolitik sagte Faymann: "Unser Position ist auch hier ganz eindeutig. Wir lehnen es entschieden ab, dass in Zukunft staatliche Beihilfen für Kernenergie ermöglicht werden." Aus heutiger Sicht sei auch keine Änderung der bisher geltenden Bestimmungen zu erwarten. "Ich gehe nicht davon aus, dass es künftig im Beihilfenrecht zu einer Gleichstellung von erneuerbaren Energieträgern mit Atomkraft kommt. Österreich wird jedenfalls klar gegen eine solche Gleichstellung eintreten. Und sollte jemand auf die Idee kommen, unter irgendeinem Titel Kernenergie fördern zu wollen, dann werden wir uns nicht täuschen lassen. Der geplante Atom-Ausstieg Deutschlands bringt zwar noch kein atomfreies Europa, aber es ist ein richtiger Schritt und ein wichtiges Signal für die anderen." Der Bundeskanzler sprach sich außerdem für mehr Transparenz bei den Kosten für Atomstrom aus, die die Sicherheitsmaßnahmen und langfristigen Folgeausgaben berücksichtigen müssten: "Es ist dringend notwendig, Kostenwahrheit in die Diskussion um Kernenergie einzuführen".

Abschließend bekräftigte Faymann das Eintreten Österreichs für eine Fortsetzung des Waffenembargos gegen Syrien: "Ich halte eine Aufhebung des Embargos für den falschen Weg. Die österreichische Regierung wird sich weiterhin für eine Fortsetzung der Sanktionen gegen das Regime in Syrien einsetzen, auch nach Ablauf der bisherigen Vereinbarungen mit Ende Mai. Wir sind für die Verlängerung der Wirtschaftssanktionen und darüber hinaus für ein generelles Waffenembargo."

