Singer: Querschüsse von Ministerin Bures sind kontraproduktiv

Konstruktive Verhandlungen fortsetzen – Wohnen nicht als Wahlkampfthema missbrauchen

Wien, 21. Mai 2013 (ÖVP-PK) "Zum Thema Wohnen gibt es eine Arbeitsgruppe, die konkrete Ergebnisse ausverhandelt. Frau Ministerin Bures sollte ihre kontraproduktiven Querschüsse künftig vermeiden, um diese Verhandlungen nicht zu gefährden", stellt ÖVP-Wohnsprecher Johann Singer klar. "Zumal ihre abstrusen Ideen Realitätssinn missen lassen. Die Gelder aus der Vergabe der Mobilfunkfrequenzen sind im Budget zur Sanierung und zum Ausbau des Breitbands im ländlichen Raum vorgesehen. Und Frau Bures weiß sicher, dass man Geld nicht zweimal ausgeben kann." Vielmehr soll man die konstruktive Arbeit in der Arbeitsgruppe fortsetzen. "Die ÖVP hat ein umfassendes Wohnkonzept für mehr Wohnraum und leistbare Mieten vorgelegt. Und Justizministerin Beatrix Karl setzt eine Reformgruppe aus Experten ein, um das Mietrecht gerechter, verständlicher und transparenter zu machen. Sie will noch vor der Wahl Zuschläge im Mietvertrag verzeichnen lassen. Damit wird ein wichtiger Schritt in Richtung Transparenz gesetzt", so Singer. Die ÖVP will Österreich zum Land der Eigentümer machen, da eigene vier Wände Sicherheit geben. Mit dem bewährten Mix aus gefördertem Wohnbau, reguliertem Altbaubestand und frei finanziertem Neubau schafft die ÖVP dafür die Rahmenbedingungen. Dazu Singer abschließend: "Wohnen ist ein viel zu wichtiges Thema, um es als Wahlkampfthema zu missbrauchen. Frau Bures sollte sich das zu

Herzen nehmen."

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP Bundespartei, Abteilung Presse und Medien,

Tel.:(01) 401 26-420; Internet: http://www.oevp.at