SP-Valentin: FPÖ will wieder einmal perfekte Wasserqualität der Alten Donau schlechtreden!

Leere Fässer als Auftriebskörper für Schwimmstege werden im Auftrag der DHK professionell geborgen

Wien (OTS/SPW-K) - "Schlechtreden und Panik machen, das ist alles was die FPÖ kann - aber das ist ja wahrlich nichts Neues", kommentiert SPÖ-Umweltsprecher, Gemeinderat Erich Valentin die heutigen Aussagen von FPÖ-Umweltsprecher Guggenbichler zur Alten Donau. Es gebe weder Giftfässer noch eine Gefährdung in der Alten Donau, ganz im Gegenteil, die Wasserqualität sei bestens! "Ein wenig Recherche hätte genügt, Herr Guggenbichler: In der Alten Donau wurden vor vielen, vielen Jahren leere Fässer als Auftriebskörper für Schwimmstege eingesetzt, das war damals Stand der Technik. Es handelt sich keinesfalls um gefährlichen Giftmüll, sondern schlichtweg um leere Fässer, die einst gebräuchliches Auftriebsmittel waren und nun im Zuge eines konkreten Plans durch moderne Kunststoff-Pontons ersetzt werden", so Valentin weiter. Faktum sei, dass das Gewässer der Alten Donau in der Verwaltung der DHK, der Donau-Hochwasserschutz-Konkurrenz liege, die die professionelle Bergung der leeren Fässer koordiniert. Dem ganzen liege ein genauer Zeitplan zu Grunde, die Bergung befinde sich in der Endphase.

Wasserpflanzen sorgen für Top-Wasserqualität

"Es ist ungeheuerlich, wie die FPÖ versucht, die Wasserqualität der Alten Donau schlecht zu reden. Dabei ist diese hervorragend", so Valentin. Zurückzuführen sei dies vor allem auf das ausgeklügelte Mähmanagement für die Wasserpflanzen, die sogenannten Makrophyten, die für die hervorragende Wasserqualität verantwortlich sind. Die Mäharbeiten der MA 45 - Wiener Gewässer werden wissenschaftlich begleitet und der Erfolg der letzten Jahre gibt der MA 45 recht, die Wasserqualität der Alten Donau ist mit jener des Mondsees vergleichbar. "Da kann FP-Guggenbichler noch so viele Märchen in seiner Giftküche erfinden, die Wienerinnen und Wiener lieben das Badeparadies der Alten Donau mit einer Top-Wasserqualität", so Valentin abschließend.

