Berlakovich: Ausgezeichnete Badewasserqualität in Österreich

99,6 Prozent der Badestellen halten strenge EU-Vorgaben ein

Wien (OTS) - Heute veröffentlicht die EU-Kommission den aktuellen Bericht der Badegewässer 2012. 266 Badestellen wurden in Österreich untersucht. "Die Auswertungen zeigen, dass Österreich auch im internationalen Vergleich auf eine ausgezeichnete Badewasserqualität stolz sein kann. Bei 99,6 Prozent der Badestellen werden die strengen Vorgaben der EU-Badegewässer-Richtlinie eingehalten. Dieser hohe Prozentsatz an "exzellent" oder "gut" eingestuften Badegewässerstellen beweist einmal mehr die hohe Qualität unserer Gewässer", so Umweltminister Niki Berlakovich anlässlich der Veröffentlichung der Ergebnisse.

In der EU-Badegewässer-Richtlinie sind die Qualitätsvorgaben, Überprüfungsmodalitäten und Berichtspflicht für die europäischen Badegewässer, das sind Flüsse, Seen und Küstengewässer, geregelt. Der aktuelle Bericht über die Qualität der Badegewässer 2012 wurde heute von der EU-Kommission veröffentlicht. Dieser enthält neben interaktiven Karten mit Detailinformation für die einzelnen Mitgliedstaaten auch Aussagen über den Prozentsatz der "sehr guten" (Richtwerte sind eingehalten), "guten" (zwingende Grenzwerte sind eingehalten) und "unbefriedigenden" (zwingende Grenzwerte sind nicht eingehalten) Badegewässer sowie die Entwicklung der letzten Jahre. Für Österreich bescheinigt die Auswertung für 2012 wieder eine ausgezeichnete Badewasserqualität mit nur einem einzigen Problemfall. 99,6 Prozent der insgesamt 266 Badestellen haben die strengen EU-Vorgaben eingehalten, an nur 1 Badestelle kam es zu einer kurzfristigen Grenzwertüberschreitungen.

Neuerungen gibt es für die Badesaison 2013. Ab heuer werden die Auswertung der Badewasserqualität nach neuen, modernen Hygieneparametern und einem neuen Auswertemodus erfolgen.

Aktuelle Untersuchungsergebnisse der einzelnen Badestellen können online unter www.badegewaesser.ages.at abgerufen werden, es gibt auch ein APP.

Unter diesem Link ist der gesamte EU-Badegewässerbericht abrufbar:

http://www.eea.europa.eu/pressroom/newsreleases/europe2019s-bathing-w

aters-continue-to-improve

