"Am Punkt" mit Meinrad Knapp - Thema: Essen oder Heizen - mehr als eine Million Österreicher sind von Armut bedroht

Mittwoch, 22. Mai 2013, 22.50 Uhr live bei ATV

Wien (OTS) - Essen oder Heizen - mehr als eine Million

Österreicher sind (laut EU-Sozialbericht) arm oder von Armut bedroht. Nicht nur Arbeitslose sind betroffen: Knapp 200.000 Österreicher gehören zu den "working poor" - trotz Jobs kommen sie nicht über die Runden, besonders schwer trifft es alleinerziehende Mütter. Wie ist so etwas in Österreich möglich und was kann man dagegen tun? Die Lösungsvorschläge reichen vom gesetzlichen Mindestlohn bis zum bedingungslosen Grundeinkommen. Und wie viel Verantwortung soll der Staat tragen?

Darüber diskutiert Meinrad Knapp live im Studio mit der SPÖ-Frauensprecherin und ÖGB-Vizepräsidentin Sabine Oberhauser, mit dem Sozialsprecher der ÖVP und ÖAAB-Generalsekretär August Wöginger, mit der ehemals von Armut betroffenen, alleinerziehenden Mutter und Initiatorin der Petition für Kindesunterhaltssicherung Maria Stern sowie mit Daniel Häni von der Volksinitiative für ein bedingungsloses Grundeinkommen in der Schweiz. Im Analysestudio ist Christoph Bacher aus der "News"-Chefredaktion zu Gast.

Zum ersten Mal in der österreichischen Markt- und Meinungsforschung wird die Social Media Plattform facebook eingesetzt, um ein repräsentatives Stimmungsbild der österreichischen facebook-User zu erheben. Das Tool kommt wöchentlich in "Am Punkt" zum Einsatz. Diese Woche ist - unter anderen - diese Frage in der facebook-Umfrage: "Sind Sie für einen gesetzlichen Mindestlohn von 1.500 Euro brutto für Vollzeitjobs?".

Die Zuseher sind wieder dazu aufgerufen, sich interaktiv an der Sendung zu beteiligen. Über den "Am Punkt"-Blog (blog.atv.at/ampunkt) können Fragen per Blogkommentar gestellt werden. Natürlich sind auch weiterhin Fragen und Meinungen per Email, facebook und twitter möglich.

Die Internetadressen von "Am Punkt": ATV.at/ampunkt; blog.atv.at/ampunkt; facebook.com/ampunkt; twitter.com/ampunkt

Die E-Mail-Adresse von "Am Punkt": ampunkt @ atv.at

