JUGENDVERTRETUNG: OGH-Urteil bestätigt das Recht auf Bildung!

Die BJV fordert bessere finanzielle Ausstattung der Universitäten und warnt vor Zugangsbeschränkungen.

Wien (OTS) - Für die Bundesjugendvertretung (BJV) ist das aktuelle OGH-Urteil ein bahnbrechender Schritt: "Das vorliegende Urteil bietet endlich einen rechtlichen Rückhalt für zahlreiche junge Menschen, die aufgrund der Schwächen im Uni-System im wahrsten Sinne des Wortes draufzahlen und wertvolle Zeit verlieren", so BJV-Vorsitzende Johanna Tradinik.

Die BJV setzt sich seit jeher für einen freien Bildungszugang ein:

"Junge Menschen haben das Recht auf Bildung! Dieses Recht ist beispielsweise in der UNO-Kinderrechtskonvention verankert und wird jetzt erfreulicherweise auch vom OGH bestätigt", erklärt die Vorsitzende.

Handlungsaufruf an Regierung!

Die BJV sieht nun die Bundesregierung dringend gefordert, endlich die Rahmenbedingungen an den Universitäten so zu gestalten, dass Jugendliche in ihrem Fortkommen beim Studieren gefördert werden und ihnen nicht länger Hürden in den Weg gestellt werden. Das heißt für Tradinik: "Es braucht endlich eine ausreichende Finanzierung und die Anpassung der personellen Ressourcen und Lehrpläne an die aktuellen Gegebenheiten. Wir weisen schon lange darauf hin, dass in den tertiären Bildungsbereich mindestens 2% des BIP fließen müssen, um zufriedenstellende Studienbedingungen zu schaffen und international mithalten zu können."

Warnung vor Zugangsbeschränkungen!

Der Wissenschaftsminister dürfe sich jetzt nicht aus der Verantwortung stehlen: "Der neuerliche Ruf von Wissenschaftsminister Töchterle nach einem Ausbau von Zugangsbeschränkungen ist hier völlig fehl am Platz und löst keine Probleme, im Gegenteil wird dadurch die soziale Schere im österreichischen Bildungssystem noch weiter geöffnet", betont Tradinik.

Vor allem müsse endlich auch auf die Bedingungen für Studierende eingegangen werden, die derzeit oft unter Doppelbelastungen und schwieriger Vereinbarkeit von Studium und Beruf leiden. "Dass junge Menschen aufgrund der hinderlichen Zustände an den Universitäten ohne eigenes Zutun wertvolle Zeit verlieren, muss endlich der Vergangenheit angehören", fordert Tradinik abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesjugendvertretung

Mag.a Nicole Pesendorfer

Öffentlichkeitsarbeit

Tel.: 0676/ 880 111 048

mailto: nicole.pesendorfer @ jugendvertretung.at