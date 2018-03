Anbieter von Online-Spielen Metaboli setzt auf Level 3 als Partner für die Entwicklung von Dienstleistungen und Wachstum

(PRN) - - Bei seiner globalen Expansion vertraut Metaboli mit seinen über 1.300 Spielen auf Level 3 für ein nahtloses Gaming-Erlebnis

Broomfield, Colorado (ots/PRNewswire) - Level 3 Communications, Inc. liefert das Content Delivery Network (CDN), High-Speed IP (HSIP) und Colocation-Services für Metaboli, einen führenden europäischen Anbieter von Online-Computerspielen.

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20111004/LA77008LOGO

)

Mit einem Netzwerk von mehr als 50 Partner-Websites bietet Metaboli sowohl Games-on-Demand im Abonnement als auch Spiele zum Kauf und Download - insgesamt über 1.300 Spiele. Metaboli, mit Sitz in Frankreich, hat Partnerschaften mit zahlreichen führenden europäischen Internetportalen geschlossen und setzt jetzt für seine Expansion auf internationalen Wachstumsmärkten auf die Leistungen von Level 3.

"Angefangen hat Metaboli als kleiner Anbieter von Spielen in Frankreich und erweitert jetzt, mit der Unterstützung von Level 3, seine Präsenz auf den Weltmärkten, einschließlich einer starken Expansion in den USA", sagt Pierre Forest, CEO von Metaboli. "Das weltweite Netzwerk von Level 3 in Verbindung mit einem bewährten Content Delivery Network ermöglicht uns die Skalierbarkeit und Geschwindigkeit, die wir brauchen, um unser Geschäft in neuen Märkten auszubauen."

"Der Größenvorteil und die weltweite Präsenz von Level 3 bieten Unternehmen, die sich von lokalen Start-Ups zu Global Playern entwickeln, einen bedeutenden Vorteil", so Mark Taylor, Vice President of Media and IP Services bei Level 3. "Mit den CDN- und HSIP-Leistungen von Level 3 kann Metaboli sein Geschäft auf lukrative Online-Gaming Märkte wie die USA, ausdehnen."

Zahlreiche führende Entertainment- und Media-Unternehmen vertrauen bei der Bereitstellung von Content für weltweite Zielgruppen auf das Netzwerk von Level 3. Das Unternehmen liefert mit seinen Leistungen stets qualitativ hochwertigen Content für Endnutzer, so dass Gaming-Entwickler und -Publisher mehr Zeit in das Design und die Entwicklung optimaler Spiele investieren können und sich weniger mit dem Online-Spielevertrieb befassen müssen.

Mehr Informationen zum Angebot von Level 3 für optimierte Leistungen für die Online-Gaming Community finden Sie auf www.level3gaming.com.

Kontaktdaten Medien: Investoren: Francie Bauer Mark Stoutenberg +1-720-888-5434 +1-720-888-2518 Francie.Bauer@Level3.com Mark.Stoutenberg @ Level3.com Deutschland: HBI Helga Bailey GmbH Corinna Voss +49-89-993887-30 corinna_voss@hbi.de

