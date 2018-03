Stummvoll: Grüne setzen auf Showpolitik anstatt konstruktiver Arbeit für Österreich!

Wien, 21. Mai 2013 (OTS/ÖVP-PK) - "Anstatt sich in einem konstruktiven parlamentarischen Prozess zur Aufarbeitung der durch die Finanzkrise in Schwierigkeiten geratenen Finanzinstitute zu beteiligen, setzen die Grünen ihre Skandalisierungs- und Showpolitik weiter fort", sagte ÖVP-Finanzsprecher Günter Stummvoll heute, Dienstag, auf die Forderung des grünen Finanzsprechers nach Einsetzung eines Banken-Untersuchungsausschusses. Angesichts der Bemühungen des Finanzministeriums auf europäischer und nationaler Ebene sei es geradezu paradox, diesem Untätigkeit oder Fehlverhalten vorzuwerfen. Auch die eingesetzte CSI-Hypo leiste wertvolle Aufklärungsarbeit, wobei zwischen dem Kriminalfall Hypo und dem Sanierungsfall Hypo, der vermutlich aufgrund einer verfehlten Unternehmenspolitik jedenfalls eingetreten wäre, streng zu unterscheiden sei. "In beiden Fallelementen stelle sich die Frage, was ein Untersuchungsausschuss zum momentanen Zeitpunkt überhaupt leisten könne", so Stummvoll weiter.

Es sei natürlich das gute Recht insbesondere der Opposition alles zu hinterfragen und Kontrolle über die Regierungstätigkeit zu üben. "Alles und jeden substanzlos, dafür aber reflexartig madig zu machen, ist von niveauvoller Oppositionsarbeit nicht umfasst, dürfte aber dem grünen Handbuch für Politik entspringen", so Stummvoll, der Kogler riet, solche Aussagen nochmals einer nüchternen Überprüfung zu unterziehen, um sich in qualitativer Hinsicht nicht vollkommen als Gesprächspartner zu disqualifizieren. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Pressestelle des ÖVP-Parlamentsklubs

Tel.: 01/40110/4436

http://www.oevpklub.at