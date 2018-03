Forschungs- und Technologiebericht zeigt Licht und Schatten des österreichischen FTI-Standorts

Unternehmen investieren nach der Krise wieder mehr in Forschung & Innovation

Wien (OTS/PWK327) - Der heute veröffentlichte Forschungs- und Technologiebericht 2013 zeigt die erfolgreichen Anstrengungen Österreichs im Bereich von Forschung Entwicklung. Er zeigt aber auch auf, was wir noch tun müssen, wenn wir unser Ziel, in die Gruppe der 'Innovation Leader' vorzustoßen, erreichen wollen", betonte heute, Dienstag, die Vizepräsidentin der WKÖ, Martha Schultz. Österreich konnte seine F&E-Aufwendungen trotz eines schwierigen Umfeldes weiter auf einen Rekordwert von knapp 9 Mrd. Euro steigern. Angesichts der schwierigen Umfeldes für die öffentliche Hand und Unternehmen eine beachtliche Leistung, so Schultz. Dass die heimischen Unternehmen wieder mehr in F&E investieren, sei ein gutes Zeichen, weil sie damit den Vorsprung vor der Konkurrenz herausarbeiten und ausbauen. Gleichzeitig sei besonders hervorzuheben, dass heimische Unternehmen mit in Relation zu ihrem Umsatz hohen Ausgaben im F&E-Bereich zwischen 2009 und 2011 im Durchschnitt mehr Arbeitsplätze geschaffen als Unternehmen mit relativ niedrigen Forschungsausgaben. "Insgesamt ist der vorliegende Forschungsbericht ein sehr wichtiges Signal des Forschungs- und Innovationsstandorts Österreichs an Investoren, dass Österreich und insbesondere seine Unternehmen mit Ernsthaftigkeit in die Leistungsfähigkeit des F&E-Standorts und damit in die Zukunft investieren", unterstreicht die WKÖ-Vizepräsidentin. Schultz betonte aber auch, dass Stetigkeit und Planbarkeit für Forschung und Innovation besonders wichtig seien. Am Ziel einer hohen Forschungs-und Innovationsleistung auch jenseits einer F&E-Quote von 3,76 müsse festgehalten werden.

Potentiale für Österreich ortet Schultz in der noch engeren, umsetzungsorientierten Zusammenarbeit zwischen der Wissenschaft und Unternehmen, im Ausbau der Forschungsinfrastruktur komplementär zur Innovationskompetenz von Betrieben und Unternehmensclustern, bei der Qualifikation in MINT-Fächern, beim Zugang zu Wagniskapital für wissensbasierte Unternehmensgründungen und die Wachstumsphase von Unternehmen, bei innovationsunterstützenden Maßnahmen auf Bundesländerebene, in der Nutzung europäischer und internationaler F&E-Fördermittel und der Mittel der Europäischen Investitionsbank (EIB). Schultz dazu: Eine funktionierender Finanzmarkt, der privates Kapital für die Innovation mobilisieren kann, ist vor allem in der beginnenden Aufschwungphase wichtig. Hier liegen wir im internationalen Vergleich zurück, hier müssen wir aufholen, wollen wir rascher wachsen. Im den F&E-Förderprogrammen der EU für den Zeitraum 2014-2020, Horizont 2020 und CoSME, werden etwas rund 70 Mrd. Euro zur Verfügung stehen. Davon sollten wir in diesem Zeitraum wenigstens 1 Mrd. Euro nach Österreich holen. (us)

Rückfragen & Kontakt:

Stabsabteilung Wirtschaftspolitik

MMag. Rudolf Lichtmannegger

Telefon: +43 (0)5 90 900 4411

E-Mail: rudolf.lichtmannegger @ wko.at

Internet: http://wko.at/wp