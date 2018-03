Vilimsky: SPÖ-Wien kann von eigenem Scheitern nicht mehr ablenken!

Peinlicher Rundumschlag des SPÖ-Ämterkumulierer Deutsch kann über Inhaltsleere der SPÖ nicht hinwegtäuschen!

Wien (OTS) - Die peinlichen Rundumschläge des Wiener SPÖ-Sekretärs Deutsch sind an unfreiwilliger Komik kaum mehr zu überbieten. Seit Jahren beglückt er, Deutsch, die Redaktionen des Landes mit seinen parteipolitischen Aufsatzübungen und auch heute bleibt kaum eine Pressestelle des Landes davon verschont. Vielleicht sollte sich der Herr SPÖ-Sekretär einmal mit den wirklich wichtigen Dingen in der Stadt Wien auseinander setzen, vielleicht könnte ja er, Deutsch, Auskunft darüber geben, wo die verschwunden AVZ-Millionen verblieben sind. Bösen Zugen zu Folge wurden mehrere hundert Millionen Euro ja im karibischen Sand vergraben. Vielleicht weiß ja der Ämterkumulierer Deutsch mehr dazu, so heute FPÖ-Generalsekretär NAbg. Harald Vilimsky in einer Reaktion.

Faktum sei, daß sich die Wiener SPÖ seit Jahren in einer veritablen Krise befinde und auch das Regierungsexperiment mit den grünen Politchaoten nur zum Schaden der der Wienerinnen und Wiener und auch zum parteipolitischen Schaden der SPÖ mehr schlecht als recht funktioniere. Daß man da als Apparatschik schon mal die Nerven verlieren kann sei menschlich zwar verständlich, das Politmobbing, das der Herr Sekretär jedoch gegenüber der FPÖ betreibe, nehme mittlerweile aber bereits pathologische Züge an, so Vilismky abschließend.

