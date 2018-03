Neubestellung der kaufmännischen Geschäftsführung des Burgtheaters durch die Bundestheater-Holding

Thomas Königstorfer für die Dauer von zunächst 5 Jahren bestellt

Wien (OTS) - Die Bundestheater-Holding teilt mit, dass nach Durchführung des gesetzlich vorgeschriebenen Ausschreibungsverfahrens und nach Anhörung des künstlerischen Geschäftsführers des Burgtheaters Direktor Matthias Hartmann

Herr Dr. Thomas Königstorfer

mit Wirksamkeit vom 1. September 2013 zum kaufmännischen Geschäftsführer der Burgtheater GmbH bestellt wird. Die Bestellung erfolgt im Einklang mit den Bestimmungen des Bundestheaterorganisationsgesetzes für die Dauer von zunächst 5 Jahren.

1966 in Linz geboren, beschäftigte sich Dr. Thomas Königstorfer bereits während seiner Schulzeit intensiv mit Theater, Film, Bildender Kunst und Journalismus. Parallel zum Studium der Wirtschaftsinformatik (mit den Schwerpunkten Marketing und Organisation) arbeitete er als freier Mitarbeiter und Moderator für den ORF, wo er neben "Oberösterreich Heute" und "Österreich Heute" unter anderem auch das wöchentliche Kulturmagazin "Bilder aus Österreich" für 3sat moderierte. Er dissertierte über "Rundfunkpolitik und Rundfunkmanagement". Internationale Ausbildung genoss er unter anderem im Rahmen des Dr. Sohmen Stipendiums in Asien.

1989 wurde ihm Aufbau und Leitung der Marketing-Abteilung im ORF Oberösterreich übertragen. In dieser Zeit arbeitete er unter anderem auch an der Machbarkeitsstudie für das Ars Electronica Center in Linz mit. 1997/1998 leitete er in Wien den Bereich der Marketing-Planung in der ORF-Generalintendanz, ehe er wieder nach Linz wechselte, wo er 2000 kaufmännischer Direktor des Landestheaters und des Bruckner Orchesters wurde.

In dieser Funktion verantwortete er die Ausgliederung der beiden Kultureinrichtungen in die "Oberösterreichische Theater und Orchester GmbH" 2005, deren kaufmännische Geschäftsführung er auch übernahm. Während seiner Tätigkeit stiegen die jährlichen Besucherzahlen des Landestheaters von rund 160.000 auf rund 230.000 bis 245.000 Besucher an. Das Schauspiel ist die größte der fünf Sparten des Linzer Landestheaters.

2006 übernahm Königstorfer zudem die kaufmännische Geschäftsführung der Musiktheater Linz GmbH, jener Projektgesellschaft, die das neue Musiktheater des Landestheaters errichtete. Dieses Haus wurde am 11. April 2013 eröffnet und gilt als eines der modernsten Opernhäuser Europas.

Thomas Königstorfer ist seit 2005 Generalsekretär des Theatererhalterverbandes der Österreichischen Städte und Bundesländer, seit 2012 auch im Vorstand des Vereins Theaterpreis Nestroy.

