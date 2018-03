ORF-"matinee" am Sonntag mit Architektur-Schwerpunkt: 200. Geburtstag Theophil Hansen, Seebad Forte dei Marmi u. v. m.

Zu Gast im Studio: Autor Georg Markus

Wien (OTS) - Das Jahr 1813 hat nicht nur musikalische Größen wie Richard Wagner und Giuseppe Verdi hervorgebracht, sondern auch geniale Schöpfer aus anderen künstlerischen Disziplinen wie der Architektur. Der Jubilar Theophil Hansen, dessen Geburtstag sich im Juli zum 200. Mal jährt, hat sich in Wien mit einer Reihe von prachtvollen Gebäuden wie dem Parlament, der Börse oder dem Musikverein verewigt, die das Stadtbild wie ewige Denkmäler aus einer reichen Zeit der Architektur prägen. Clarissa Stadler führt am Sonntag, dem 26. Mai 2013, ab 9.05 Uhr in ORF 2 durch eine "matinee", die ihren Schwerpunkt auf die prachtvolle "Ringstraßenzeit" Wiens legt und mit der Dokumentation "Prächtiges Erbe - Theophil Hansen und die Wiener Ringstraße" startet. Anschließend, um ca. 9.30 Uhr, ist Georg Markus im Studio zu Gast, der sich wie kaum ein anderer Autor so ausführlich mit den Künstlern und berühmten Persönlichkeiten der Ringstraßenzeit auseinandergesetzt hat.

Um 9.40 Uhr beschäftigt sich die Dokumentation "Große Seebäder -Forte dei Marmi" mit dem mondänen Sommerfrischeziel an der toskanischen Küste. Nach Antwerpen führt dann um 10.25 Uhr die Architekturserie "Wo die Kunst wohnt: Das schmalste Haus". Den Abschluss der "matinee" am Sonntag bilden um 10.35 Uhr die bewährten "Kulturtipps" mit einem Ausblick auf die wichtigsten Ereignisse der kommenden Kulturwoche.

"Prächtiges Erbe - Theophil Hansen und die Wiener Ringstraße" (9.05 Uhr)

Theophil von Hansen zählte im 19. Jahrhundert zu den herausragenden Vertretern des Historismus. Wie kaum ein anderer Architekt prägte er mit Prachtbauten wie dem Palais Epstein, dem Parlament oder dem Musikvereinsgebäude das Stadtbild Wiens, wie wir es auch heute noch kennen und wie es weit über die österreichischen Grenzen bekannt ist. Zahlreiche von ihm gestaltete Bauten, deren Namen wie ein Registerauszug aus dem Who is who der Ringstraßenzeit klingen -Palais Hansen, Ephrussi, Todesco, Erzherzog Wilhelm - beherbergen bis heute wichtige Institutionen.

1813 in Kopenhagen geboren, studierte Hansen zunächst in Wien, bevor er nach Athen ging, wo er die byzantinische Baukunst erforschte. Seine Bewunderung des attischen Stils manifestierte sich vor allem in der Gestaltung des Parlaments an der Wiener Ringstraße. Anlässlich seines 200. Geburtstages heftet sich Katharina Huemer-Ehrenfreund auf die Spur des dänisch-österreichischen Baumeisters und Architekten Theophil von Hansen.

"Große Seebäder: Forte dei Marmi" (9.40 Uhr)

Seebäder: Sie haben das Flair des Mondänen und Extravaganten. Lange waren sie den Reichen und Schönen vorbehalten. So zieht es seit dem Ende des Ersten Weltkriegs eine Mischung aus Aristokraten, Industriellen und Intellektuellen - meist aus Mailand, Parma oder Modena - nach Forte dei Marmi an die Küste der Toskana. Hier besitzt auch der Adel aus Florenz seine Sommerresidenzen, meist kleine Villen unweit des Strandes. Das Herzstück von Forte dei Marmi sind seine Bagni, die den Charme vergangener Zeiten bewahrt haben. Sie sind aus Holz, elegant, diskret und ziehen sich, wie auf einer Schnur gezogen, an dem vier Kilometer langen Strand entlang. Forte dei Marmi ist der Inbegriff des Dolce Vita, gepaart mit einem für Italien eher untypischen Understatement. Ein Film von Stefan Pannen und Christina Ricci.

"Wo die Kunst wohnt: Das schmalste Haus" (10.25 Uhr)

Die Architekturserie "Wo die Kunst wohnt" führt diesmal nach Antwerpen, der zweitgrößten Stadt Belgiens. Ein junges Paar hat sich dort seinen Wunsch vom eigenen Stadthaus erfüllt. Das Paar war weder vermögend noch hatte es Aussicht auf eine reiche Erbschaft. Lediglich 125.000 Euro standen als Investitionssumme zur Verfügung, womit man in Antwerpen üblicherweise nur eine kleine Wohnung erwerben kann. Trotzdem gelang es dem Jungarchitektenduo, um dieses Geld nicht nur einen Grund zu kaufen, sondern darauf auch ein vierstöckiges Haus samt Dachterrasse zu bauen. Karin Kraml hat recherchiert, wie dieses kleine Wunder möglich wurde.

Die "matinee" ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage auf der Video-Plattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abrufbar.

