ORF III mit Augenspezialistin Ursula Schmidt-Erfurt im "science.talk" und Richard Burton im Filmepos "Richard Wagner" (Teil 2)

Am 22. Mai im Kultur- und Informations-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Am Mittwoch, dem 22. Mai 2013, überträgt ORF III live ab 9.00 Uhr und in voller Länge die Nationalratssitzung aus dem Parlament. Es kommentieren ORF-III-Chefredakteur Christoph Takacs und Andreas Heyer. Bis 11.45 Uhr überträgt ORF 2 parallel die Aktuelle Stunde und die Aktuelle Europastunde, es kommentiert Patricia Pawlicki. Das Thema der Aktuellen Stunde am Mittwoch gibt die FPÖ vor: "Arbeitsplätze und soziale Sicherheit statt Armutsmigration und Sozialtourismus". Anschließend debattieren die Abgeordneten in einer Aktuellen Europastunde über "Die Herausforderungen an den Wirtschaftsstandort Europa und Österreich". Hauptthema am ersten Plenartag wird der Nationale Bildungsbericht Österreich 2012 darstellen. Zudem stehen auf der Tagesordnung des ersten Plenartags die Themen Flugsicherheit, Klimaschutz, Umweltverträglichkeitsprüfung, Abfallwirtschaft sowie Land- und Forstwirtschaft.

Um 19.10 Uhr zeigt ORF III Kultur und Information mit "Buddhismus -eine Reise nach Ladakh" eine weitere Sendung zum Buddhismus-Schwerpunkt im Mai. Der Dokumentarfilm folgt dem Himalaya-Bergführer Wangchuk Fargo, der die heiligen Stätten des Buddhismus besucht und den Stationen des Lebensweges Buddhas nachfolgt.

Die "kreuz und quer"-Dokumentation "Kolaric' Erben - Die Tschuschenkinder von einst" beleuchtet um 20.15 Uhr den Werdegang von Kindern der ersten Gastarbeitergeneration. Sie setzt sich mit Fremdenfeindlichkeit einst und heute auseinander und beleuchtet die Glück- und Schattenseiten des Gastarbeiterlebens.

Zu Gast im "science.talk" um 21.45 Uhr ist die Augenspezialistin und Netzhautforscherin Ursula Schmidt-Erfurth, Leiterin der Abteilung für Augenheilkunde und Optometrie an der größten Augenklinik Europas, dem Wiener AKH. Im Gespräch mit Barbara Stöckl gibt die renommierte Wissenschafterin Einblick in die Entwicklung der neuen Antikörper-Therapie zur Behandlung der altersbedingten Makuladegeneration (AMD). Österreichweit sind etwa 125.000 Menschen davon betroffen, in Industriestaaten ist ADM eine der häufigsten Ursachen für schweren und unwiderruflichen Sehverlust. Das neue Verfahren, an dem Ursula Schmidt-Erfurth arbeitet, bedeutet eine Revolution in der AMD-Behandlung.

Um 22.20 Uhr zeigt ORF III den zweiten Teil des vierteiligen Filmepos "Richard Wagner" von Tony Palmer mit Richard Burton und Vanessa Redgrave. Im Fokus steht Richard Wagners Egozentrik - nicht nur in seinem musikalischen Schaffen, sondern auch im privaten Leben. Und dennoch ist ihm das Glück hold - er findet in König Ludwig II. von Bayern einen Mäzen, der dem Komponisten seinen Berg an Schulden abnimmt und bereit ist, all seine Visionen zu finanzieren. (Nähere Infos zum ORF-Wagner-Schwerpunkt unter http://presse.ORF.at).

