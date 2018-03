FPÖ-Strache: Arbeiterkammer bestätigt Genossenschaftswucher

Gemeinnützige kassieren für Phantomkredite

Wien (OTS) - Die Regierung schlägt unzählige und unsinnige Maßnahmen vor, um Wohnen wieder leistbar zu machen. Doch an das Naheliegendste - eine Reform des gemeinnützigen Wohnbaus - scheint man in den Reihen der Regierungsbank nicht zu denken. "Wohl deshalb, weil unzählige abgehalfterte Funktionäre und ihre Günstlinge im angeblich gemeinnützigen Versorgungsparadies Asyl finden", kritisiert der freiheitliche Bundesparteiobmann HC Strache.

Die Arbeiterkammer gibt den freiheitlichen Forderungen nach einer grundlegenden und umfassenden Reform im Sinne der Bewohner Recht. Beim Thema Auslaufannuitäten wurde sie im Bericht "Wohnrecht für Mieter von Genossenschaftswohnungen konkret: "Obwohl die GBV ja keine Annuitäten mehr an den/die Kreditgeber bezahlen muss, wird beim Mietzinsbestandteil "Annuität" statt einer dann tatsächlich zu leistenden Annuität, die letzte tatsächlich geleistete Annuität (Auslaufannuität) zugrunde gelegt."

Die Arbeiterkammer bestätigt also, dass von Mietern Raten für Phantomkredite kassiert werden. "Mit dem sozialen Auftrag der gemeinnützigen Bauvereinigungen lässt sich das jedenfalls nicht vereinbaren", kritisiert HC Strache die surreal anmutende Konstruktion. Die Einkünfte aus den Auslaufannuitäten werden fünf Jahre nach Ausfinanzierung eines Objektes den Rücklagen zugeführt. "In diesen Rücklagen staut sich das Geld, wie die Sozialbau beweist. Immer höheres Eigenkapital geht mit sinkender Bauleistung einher." Überhöhte Rücklagen sollten herangezogen werden, um eine großangelegte Wohnbauoffensive zu finanzieren. "Das Zeitalter der Parteibuchwirtschaft im gemeinnützigen Wohnbau muss beendet werden. Die Bevölkerung will leistbaren Wohnraum, nicht ein exklusives Versorgungsparadies für gestrandete Systemgünstlinge", schließt Strache und lädt die Regierungsparteien ein, die freiheitlichen Forderungen im Sinne der Bewohner zu unterstützen.

