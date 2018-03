Atradius mit zwei neuen Vorstandsmitgliedern

Claus Gramlich-Eicher wechselt von Allianz Investment Management SE als Chief Financial Officer (CFO) zu Atradius

Dominique Charpentier wird zum Chief Insurance Operations Officer (CIOO) ernannt

Der Aufsichtsrat von Atradius N.V. hat den Deutschen Claus Gramlich-Eicher zum CFO und Dominique Charpentier zum CIOO von Atradius ernannt. David Capdevila ist nach fünf Jahren als Chief Market Officer aus dem Vorstand ausgeschieden, um dem Vorstand der Grupo Catalana Occidente (GCO), der Muttergesellschaft von Atradius, beizutreten. Atradius bietet seinen Unternehmenskunden verschiedene Produkte und Services, die das Forderungsmanagement unterstützen. Dazu zählen Kreditversicherung, Inkasso, Bürgschaften und Garantien für einzelne Märkte sowie Bonitätsinformationen über Abnehmer.

In seiner Funktion als CFO von Atradius übernimmt Gramlich-Eicher von Amsterdam aus die Verantwortung für die Bereiche Finance, Financial Control und Corporate Finance. Der 48-jährige war seit 1993 in verschiedenen leitenden Funktionen im Finanzbereich der Allianz tätig. Unter anderem hat er dazu beigetragen, die Finanzabteilungen der Allianz in Tschechien, Spanien, Italien und Deutschland aufzubauen. Neben seiner Muttersprache Deutsch spricht er fliessend Englisch und Spanisch und verfügt über gute Kenntnisse des Italienischen, Französischen und Tschechischen.

Dominique Charpentier ist bereits seit 2002 für Atradius tätig. Der 62-jährige bleibt für die Bereiche Installment Credit Protection (ICP) und Bürgschaften und Garantien verantwortlich. Zusätzlich übernimmt er - ebenfalls von Amsterdam aus - die Verantwortung für das Inkassogeschäft und die Rückversicherung Atradius Re von David Capdevila sowie den Bereich IT-Services, der bislang in den Verantwortungsbereich des Atradius CEO Isidoro Unda fiel. In den letzten elf Jahren fungierte Charpentier in verschiedenen leitenden Funktionen als Managing Director für ICP, die Sparte Bürgschaften und Garantien und den italienischen Markt sowie bei Atradius Factoring, bevor dieser Geschäftsbereich 2005 veräussert wurde.

Die Länder Frankreich, Belgien/Luxemburg und Italien berichten seit dem 1. April an Andreas Tesch als Chief Market Officer von Atradius. Dadurch wird das gesamte Kreditversicherungsgeschäft von Atradius -abgesehen von Spanien, Portugal und Brasilien - unter einem Vorstandsmitglied vereint, was die Koordination zwischen den Länderorganisationen und die Unterstützung durch die Zentralbereiche weiter erleichtern wird.

Die Länder Spanien, Portugal und Brasilien berichten direkt an den CEO Isidoro Unda, der auch zukünftig die Integration und weitere Zusammenführung von Crédito y Caución (CyC) in die Atradius Gruppe steuern wird.

David Capdevila behält auch nach seinem Wechsel in den Vorstand der GCO zum 1. April seine Funktion als Vorstandsvorsitzender von Atradius Re bei.

Isidoro Unda, Vorstandsvorsitzender und CEO von Atradius N.V. erläutert: "Wachstum durch exzellenten Service und die Ausweitung des Deckungsschutzes sind wichtige Ziele für Atradius. Sowohl Claus Gramlich-Eicher als auch Dominique Charpentier haben ihre herausragenden Fähigkeiten auf unterschiedlichen Märkten und innerhalb eines breiten Produktspektrums immer wieder unter Beweis gestellt. Ihre Leitung und Motivation werden dazu beitragen, unser Geschäft weiter voranzubringen und die Vertriebsziele unserer Kunden zu unterstützen."

Über Atradius

Die Atradius Gruppe bietet weltweit Kreditversicherung, Bürgschaften und Inkassodienste an und ist mit 160 Büros in 45 Ländern vertreten. Der Marktanteil am globalen Kreditversicherungsmarkt beträgt rund 31 Prozent. Atradius hat Zugang zu Bonitätsinformationen zu über 100 Millionen Firmen weltweit. Das Produktangebot hilft Unternehmen auf der ganzen Welt, sich vor Forderungsausfällen zu schützen, wenn Kunden gelieferte Waren oder erbrachte Dienstleistungen nicht bezahlen können.

http://www.atradius.de

