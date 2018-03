Volcano stellt auf der EuroPCR 2013 seine Expansionsbestrebungen im Bereich der Physiologie vor

San Diego (ots/PRNewswire) - Volcano Corporation , ein führender Entwickler und Hersteller von präzisionsgelenkten Behandlungsinstrumenten zur Verbesserung der Diagnose und Behandlung im Bereich koronarer und peripher-vaskulärer Erkrankungen, gab heute bekannt, man werde seine Bestrebungen im Rahmen der Forschungserweiterung und der Innovation in Zusammenhang mit physiologierelevanten Technologien, einschließlich der Fractional Flow Reserve (FFR) und iFR® (Instant Wave-Free Ratio(TM))[1] Technologien, bei verschiedenen klinischen und pädagogischen Präsentationen und Veranstaltungen auf der EuroPCR 2013 in Paris vorstellen.

"Volcano hat sich dem klinischen und technologischen Fortschritt verpflichtet, der den Zugang zu funktionalem Management erweitert", kommentiert Michele Perrino, President of Europe, Middle East, Africa, and India Operations von Volcano. "Auf der EuroPCR konzentrieren wir uns auf die Präsentation der neuesten Technologien für funktionales Management und klinische Daten und zeigen deren Potenzial für die Verbesserung sowohl bei der Patientenbetreuung als auch der Erfahrung unserer Ärztepartner in Europa auf. Angesichts unseres Engagements, Ärzten Wahlmöglichkeiten zu bieten, sind wir stolz, iFR®, unsere neuartige hyperämiefreie Softwaremodalität, und den Verrata(TM) Pressure Guide Wire vorstellen zu können, der, sobald die Freigabe durch die Behörden erfolgt, bereits unserer fünfter neuer Führungsdraht innerhalb von fünf Jahren sein wird."[2]

Volcano wird auf der Konferenz die iFR® Modalität und das CORE® Integrated System offiziell ausrollen und den Verrata(TM) Wire vorstellen. Ebenso wird Volcano seine künftigen und derzeit bereits verfügbaren Physiologie-, Bildgebungs- und Multimodalitätssystemprodukte auf dem Stand #M71 des Unternehmens in der Ausstellungshalle ausstellen.

Zu den von Volcano organisierten Veranstaltungen zählen vier Live-Case-Symposien, auf denen die Vorteile sowohl von FFR als auch unserer iFR® Modalität in einfachen und komplexen Fällen dargestellt werden, die Präsentation der Ergebnisse und Studiendaten der Adenosine Vasodilator Independent Stenosis Evaluation II (ADVISE II) [Adenosin-Vasodilator-unabhängige Stenoseauswertung II (ADVISE II)] im Rahmen einer Hotline-Session, und über 10 wissenschaftliche Podiumspräsentationen über fortschrittliche Physiologie unter Verwendung der Produkte von Volcano.

Wichtige Veranstaltungende.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@41e85b7aMittwoch, 22. Mai, 10:50 - 11:30 Uhr Komplexes Bifurkationsstenting:

LIVE-Demonstration entstehender Technologiende.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@7dcdc863LIVE iFR® Demonstration aus dem Erasmus University Medical Center, Thorax Center - Rotterdam, Holland Theatre Bleu

Donnerstag, 23. Mai, 9:45 - 11:45 Uhr. Adenosin-Vasodilator-unabhängige Stenoseauswertung II (ADVISE II)de.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@511f1c1bHotline - Entstehende Verfahrensstrategien Raum 351

Donnerstag, 23. Mai, 16:45 - 18:45 Uhr Physiologische Stenosebeurteilung mit FFR und Instant Wave-Free Ratio: Wir benötigen beide!de.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@516e5a38Live-Case-Demonstrationen (Einfach- und Mehr-Gefäß-Erkrankung) aus dem St. Thomas' Hospital, London, mit anschließender Podiumsdiskussion Theatre Bordeaux

Freitag, 24. Mai, 9:00 - 12:30 Uhr Komplexe kardiovaskuläre Eingriffe und neue Techniken - Master -LIVE-Demonstrationende.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@23e53c4cLaufende LIVE FFR und iFR® Demonstrationen aus den Sunninghill und Sunward Park Hospitals, Südafrika und dem St Thomas' Hospital - London, Vereinigtes Königreich Main Arena

Täglich, 12:00 - 15:00 Uhr Austausch mit iFR® Expertende.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@1ed9b3fdStand #M71

Über Volcano Corporationde.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@66b7b6ddMit einer breiten Auswahl von Technologien, die Bildgebungs- und Therapieverfahren einfacher, informativer und weniger invasiv gestalten, revolutioniert Volcano Corporation den Markt für medizinische Geräte. Die Produkte des Unternehmens bieten Ärzten aus aller Welt eine völlig neue Generation analytischer Werkzeuge, die mittels Schall- und Lichtmessungen aussagekräftigere Informationen liefern. Volcano hat seine Wurzeln in der Herz-Kreislauf-Medizin, weitet seinen Tätigkeitsbereich derzeit auf weitere Fachgebiete aus und verändert damit die Vorstellungen von dem, was bildgebende Verfahren und Therapien zusammen zur Verbesserung von Behandlungsergebnissen beitragen können.

Vorausschauende Aussagende.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@27469bdaDiese Pressemitteilung enthält vorausschauende Aussagen im Sinne des US-amerikanischen Private Securities Litigation Act von 1995. Bei allen Aussagen in der vorliegenden Pressemitteilung, die nicht auf historischen Tatsachen beruhen, kann es sich um "vorausschauende Aussagen" handeln. Vorausschauende Aussagen beruhen auf den aktuellen Erwartungen der Geschäftsleitung und unterliegen Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse von Volcano von den hier getroffenen Aussagen abweichen und schlechter ausfallen. Zu den potenziellen Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen können, dass tatsächliche Ergebnisse abweichen, zählen Geschwindigkeit und Ausmaß der Marktakzeptanz in Bezug auf Produkte und Technologien des Unternehmens, unerwartete Ergebnisse klinischer Studien, darunter unerwartete neue klinische Daten und unerwartete zusätzliche Analysen bestehender klinischer Daten, unerwartete regulatorische Maßnahmen oder Verzögerungen bzw. behördliche Vorschriften im Allgemeinen, die Fähigkeit des Unternehmens Schutz für seine Patente oder andere Rechte am geistigen Eigentum zu erhalten oder aufrechtzuerhalten, die Konkurrenzsituation im Allgemeinen, regierungs- bzw. branchenseitiger Preisdruck oder Preisdruck seitens der Öffentlichkeit im Allgemeinen, unerwartete Produktionsprobleme, Wachstumsstrategien, Zeitpunkt und Erreichen von Meilensteinen in der Produktentwicklung, Ergebnisse von Rechtsstreitigkeiten, Auswirkungen und Vorteile der Marktentwicklung, Produkteinführungen, unerwartete neue Daten, Sicherheitsprobleme und technische Schwierigkeiten, Marktgegebenheiten sowie sonstige Risiken im Zusammenhang mit der Entwicklung und Vermarktung medizinischer Geräte. Auf diese und weitere Risiken und Unwägbarkeiten wird in vollständigerem Umfang in Volcanos Eingaben bei der Securities and Exchange Commission eingegangen, darunter auch im jüngsten Quartalsbericht auf Formular 10-Q. Man sollte sich niemals in unangemessener Form auf vorausschauende Aussagen verlassen, die sich ausschließlich auf ihr Veröffentlichungsdatum beziehen. Volcano übernimmt keinerlei Verpflichtung zur Aktualisierung von vorausschauenden Aussagen, um neuen Informationen, Ereignissen, Umständen oder unvorhergesehenen Ereignissen Rechnung zu tragen, die nach der Veröffentlichung dieser Aussagen eintreten.

[1] Unsere iFR® Softwaremodalität ist in Ländern zugelassen, welche die CE-Kennzeichnung anerkennen. [2] Die 510(k) und CE-Zulassung für Verrata(TM) Pressure Guide Wire ist beantragt, das Produkt ist derzeit noch nicht im freien Verkauf erhältlich.

