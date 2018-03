oe24-Netzwerk setzt Personal-Offensive fort

Niki Fellner übernimmt Management-Verantwortung, Florian Liebisch wird Head of New Media Development, Wolfgang Götz und David Koppensteiner verstärken Verkaufsteam

Wien (OTS) - Online-Chefredakteur Niki Fellner (28) wird ab sofort auch in die Geschäftsführung des oe24-Netzwerks eintreten. Nach seinem Betriebswirtschaftsstudium an der Universität St. Gallen startete er sein berufliches Wirken 2006 in der Redaktion der Tageszeitung ÖSTERREICH. Seit 2010 ist Niki Fellner Chefredakteur des oe24-Netzwerks und seit 2011 zudem Chefredakteur der Tageszeitung ÖSTERREICH.

Neu an Bord ist Florian Liebisch (36) als Head of New Media Development. Liebisch führte zuletzt seine eigene Multimedia-Agentur "Radiosity" und hat während dieser Zeit auch einige Projekte für die Mediengruppe ÖSTERREICH erfolgreich umgesetzt. Neben seinem Studium für Unternehmensführung & E-Businessmanagement an der IMC Fachhochschule Krems bringt Florian Liebisch wertvolle Erfahrungen im Online-Bereich mit.

Mit Wolfgang Götz (32) und David Koppensteiner (30) als Senior Key Account Manager erhält das Online-Verkaufsteam einen wichtigen personellen Zuwachs. Der versierte Verkaufs-Profi Wolfgang Götz war seit 2006 bei der Presse als Key Account Manager für den Online-Salesbereich verantwortlich. Koppensteiner werkte zuletzt als Anzeigenleiter bei der Styria Multi Media für das Miss Magazin und war davor vier Jahre bei der Verlagsgruppe News als Anzeigenleiter des Jugendmagazins Xpress und TV Media tätig.

"Mit der Übernahme der Management-Verantwortung durch Niki Fellner stellen wir die Weichen für die nächsten Wachstumsschritte im zentralen und wichtigen Multimedia-Geschäft. Wir freuen uns sehr über die nachhaltige personelle Verstärkung unseres Teams und wünschen allen neuen Kollegen an Bord alles Gute und viel Erfolg bei der Weiterentwicklung von oe24 und unseren Web-Ventures", so Oliver Voigt, CEO der Mediengruppe ÖSTERREICH.

"Zusammen mit unserem Team wollen wir unsere exzellenten Reichweiten-Zahlen weiter ausbauen und das Umsatz-Wachstum nachhaltig steigern. Bereits in Kürze werden wir dazu mehrere neue Projekte lancieren. Am 17. Juni starten wir mit oe24.tv ein eigenes Video-Portal, für das wir täglich drei eigene Sendungsformate produzieren werden: Society TV, Wetter TV und Fun TV", kündigt Niki Fellner an.

