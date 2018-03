FP-Kappel zu Wiener Stadtwerken: Alle vier Konzernsegmente bilanzieren negativ

Konzern beendet Geschäftsjahr 2012 mit einem Bilanzverlust von 788 Mio. Euro

Wien (OTS/fpd) - Der aktuell vorliegende Geschäftsbericht 2012 der Wiener Stadtwerke zeigt auf, dass alle vier Konzernsegmente, nämlich Energie, Verkehr, Bestattung und Friedhöfe sowie Garagierung im Vorjahr negativ bilanzierten. "Der Stadtwerke-Konzern, der zu 100 Prozent im Eigentum der Gemeinde Wien steht, wies für 2012 einen Bilanzverlust von über 788 Mio. Euro aus", sagt die freiheitliche Gemeinderätin Barbara Kappel, "das geht weit über die zusätzliche Dotierung von Pensionsrückstellungen hinaus und zeigt auf, dass die rot-grüne Stadtregierung trotz massiver Gebührenerhöhungen nicht in der Lage ist, geeignete Rahmenbedingungen für ein erfolgreiches Wirtschaften eines der größten Mischkonzerne Österreichs zu setzen."

Laut Geschäftsbericht sind die konsolidierten Umsatzerlöse der Wiener Stadtwerke im Zeitraum 2011/2012 mit einem Plus von rund 717 Mio. Euro zwar steigend, das Konzern-Betriebs- und auch das Finanzergebnis jedoch negativ. Das Betriebsergebnis verschlechterte sich von 2011 mit minus 73,8 Mio. auf minus 879 Mio. Euro für 2012, das Finanzergebnis von 2011 mit plus 89 Mo. auf minus 32 Mio. Euro für 2012, insgesamt also um minus 121 Mio. Euro. Ebenso das Konzern EGT, welches von plus 15,3 Mio. für 2011 auf minus 911 Mio. Euro für 2012 fiel, insgesamt also ein Minus von rund 926 Mio. Euro. Auch der Eigenkapitalanteil verringerte sich im Zeitraum 2011/2012 von 5,4 Mrd. auf 4,7 Mrd. Euro, insgesamt also um 700 Mio. Euro innerhalb eines Jahres.

Der Geschäftsbereich Energie weist für 2012 mit einem Jahresfehlbetrag von 710,8 Mio. Euro den höchsten Bereichsverlust auf. Und das, obwohl die Umsatzerlöse hier aufgrund der Gebührenerhöhungen stark anstiegen, nämlich um plus 28,5 Prozent auf rund 3,2 Mrd. Euro innerhalb eines Jahres. Erlössteigerungen gibt es sowohl bei Strom als auch Gas und Fernwärme, trotzdem ist das Betriebsergebnis mit 692 Mio. Euro negativ.

Der Geschäftsbereich Verkehr, das sind die Wiener Linien und die Wiener Lokalbahnen Gruppe, verzeichnet für 2012 ebenso einen Jahresfehlbetrag von 122,5 Mio. Euro, nach einem Minus von knapp 120 Mio. Euro im Jahr 2011. Im ebenfalls rückläufigen Finanzergebnis widerspiegeln sich u.a. die veränderten Zinserträge aus der Umstrukturierung einer US-Lease-Transaktion.

Negativ bilanziert auch der Geschäftsbereich Bestattung und Friedhöfe mit einem Jahresfehlbetrag 2012 von 25,2 Mio. Euro, nachdem das Geschäftsjahr 2011 noch mit einem Überschuss von 300.000 Euro beendet werden konnte. Ebenso verzeichnet der vierte Geschäftsbereich, die Garagierung, das sind die Stadtwerke-Beteiligungen an Garagierungsunternehmen, für 2012 einen Jahresfehlbetrag von 1,2 Mio. Euro.

"Wien wäre als Stadt sicherlich noch lebenswerter, wenn das größte städtische Unternehmen, die Wiener Stadtwerke Holding, mit einem positiven Konzernergebnis aufwarten könnte", sagt Kappel, "dann müssten von der rot-grünen Stadtregierung nicht weiter Gebühren und Abgaben im Bereich der Daseinsvorsorge erhöht werden. Kein Wiener Steuerzahler, der aktuell Betriebskostennachzahlungen der Wiener Stadtwerke zugestellt bekommt, wird verstehen, warum dieses Unternehmen trotz Gebührenerhöhungen und massiver Nachzahlungen einen Jahresverlust von 788 Mio. Euro schreibt." (Schluss)

