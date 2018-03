FPÖ-Kickl: Rot-Grüne Asyllobby kostet Steuerzahler Millionen

60 Prozent der Fälle beim Verfassungsgerichtshof betreffen Asyl

Wien (OTS) - Wie aus dem jüngsten Tätigkeitsbericht des Verfassungsgerichtshofes (VfGH) hervorgehe, seien rund 60 Prozent der behandelten Fälle Asylfragen. So seien von 4.643 neu anhängigen Verfahren 2.770 Asylangelegenheiten, zitierte der freiheitliche Generalsekretär NAbg. Herbert Kickl aus dem Tätigkeitsbericht 2012. "Das bedeutet, dass die rot-grüne Asyllobby dem Steuerzahler Millionen kostet", kritisierte Kickl.

Würden doch zahlreiche von der Bundesregierung mit Steuergeld finanzierte NGO's nichts anderes tun, als aussichtslose Asylverfahren bis hin zum VfGH zu verschleppen, so Kickl. So werde ein großer Teil der VfGH-Beschwerden abgelehnt bzw. zurück- und abgewiesen. Von den 4.574 Erledigungen im Vorjahr waren 1.531 Ablehnungen, 117 Abweisungen und 203 Zurückweisungen. Nur 201 Anträgen wurde stattgegeben. "Diese Zahlen zeigen deutlich auf, dass es sich bei vielen Asylverfahren um reine Verschleppungstaktiken der sogenannten 'Hilfsorganisationen' handle", betonte Kickl. Dass diese Asyllobby dabei kräftig abkassiere sei die eigentliche Ungerechtigkeit, denn das "Geschäft" werde am Rücken der Einzelschicksale der Flüchtlinge gemacht, denen man mit falschen Hoffnungen und unhaltbaren Versprechen Jahre des Lebens stehle, so Kickl.

Dass diese Asyllobby nicht davor zurückschrecke geltendes Recht und jene die sich daran halten, als ausländerfeindlich und rassistisch zu verunglimpfen, um ihre "Aktivitäten" in ein besseres Licht zu stellen, sei im Kern menschenverachtend, finde dieses "gutmenschliche Engagement" zum Gutteil auf dem Rücken aussichtsloser Asylfälle statt, so Kickl, der forderte diese Asylverschlepper in die Verantwortung zu nehmen.

