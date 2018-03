Spindelegger: Energieversorgung zu wettbewerbsfähigen Preisen elementare Zukunftsfrage

Weiterführung des vollständigen Waffenembargos für Syrien zum Schutz österreichischer Blauhelme notwendig!

Wien, 21. Mai 2013 (OTS/ÖVP-PK) - "Die Versorgung mit Energie zu wettbewerbsfähigen Preisen ist für die Menschen, insbesondere aber für die Wirtschaft in der Europäischen Union eine elementare Zukunftsfrage", sagte ÖVP-Vizekanzler und Außenminister Michael Spindelegger im Rahmen des EU-Hauptausschusses des Nationalrats, der sich heute, Dienstag, mit dem morgen stattfindenden Europäischen Rat befasste. Wichtig seien hierbei nicht nur das Engagement um neue Energiekorridore wie die Projekte Nabucco und Southstream, sondern auch die quantitative Sicherstellung der Energiemengen. "Die Europäische Kommission muss in ihrem Außenauftritt in Hinkunft ein stärkeres Augenmerk auf die langfristige Sicherstellung von Energie zu wettbewerbsfähigen Preisen legen", so Spindelegger, der hinzufügte, dass eine Pipeline alleine noch keine nachhaltige Versorgungssicherheit darstelle.

Der Europäische Rat werde sich ebenfalls mit den Ende Mai auslaufenden Sanktionen gegen Syrien befassen. "Sollte es keinen Kompromiss geben, werden mit 1. Juni alle Sanktionen gegen das syrische Regime auslaufen", so Spindelegger. Damit würden für Syrien alle Wirtschaftssanktionen sowie das Waffenembargo aufgehoben, auch würden für das Assad-Regime keine Reisebeschränkungen mehr in Kraft sein. Österreich habe in den letzten Wochen die europäischen Partner über die eigene Haltung informiert und für eine Fortsetzung aller in Kraft befindlichen Sanktionen plädiert. "Ohne Fortsetzung der Sanktionsmaßnahmen sind die Bemühungen von amerikanischer und russischer Seite im Rahmen einer internationalen Konferenz Anfang Juni zum Scheitern verurteilt", so Spindelegger, der sich in der Folge auch gegen eine mancherorts geforderte teilweise Aufhebung des Waffenembargos für die Rebellen aussprach. Die EU sei der Humanität verpflichtet. Mehr Waffen in einem Krisengebiet trügen nicht zu einer Lösung bei. Überdies solle die EU nicht durch eine derartige Vorgehensweise indirekt selbst Partei des Konflikts werden. "Auch müssen wir an unsere Soldaten am Golan denken, die durch ein Mehr an Waffen noch mehr gefährdet sind, als jetzt", so Spindelegger, der allen österreichischen bei der UNDOF-Mission eingesetzten Militärangehörigen für ihren Einsatz für den internationalen Frieden dankte.

Abschließend wies Spindelegger noch auf die klare gemeinsame Haltung der österreichischen Bundesregierung bei der Bekämpfung von Steuerflucht, Geldwäsche und Steuerhinterziehung hin. "Nur durch die beharrliche Haltung der Finanzministerin war es möglich, einerseits das Bankgeheimnis für Österreicher außer Streit zu stellen, andererseits aber alles gegen kriminelle Finanzmachenschaften zu unternehmen", so Spindelegger abschließend. (Schluss)

