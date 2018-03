Becker: Armutsbekämpfung ist nicht Aufgabe des Pensionssystems

EU-Parlament will Frühpensionen einschränken und Ruhestandsalter anheben / Becker: "Richtung stimmt, Schlüsselforderungen noch nicht erfüllt"

Straßburg, 21. Mai 2013 (OTS) Das Europäische Parlament hat heute mit großer Mehrheit die EU-Mitgliedstaaten zur Reform der Pensionssysteme aufgefordert. Der Sozialsprecher der ÖVP im EU-Parlament, Heinz K. Becker, lobt und kritisiert Teile des beschlossenen Berichts. "Für Mitgliedstaaten mit wenig entwickelten Pensionssystemen ist der Bericht eine gute Zielorientierung. Die Richtung stimmt: Den gesetzlichen Pensionen Priorität vor anderen Pensionsmodellen einzuräumen und die Arbeitsmarktbeteiligung Älterer zu erhöhen", so Becker. Eine seiner Schlüsselforderungen sieht Becker aber nicht erfüllt: "Orientierung allein an Mindestpensionen führt zu einer Angleichung nach unten. Natürlich muss man Armut bekämpfen. Aber über andere Instrumente. Denn Maßnahmen zur Armutsbekämpfung sind Teil der Sozialhilfe und nicht der Pensionsversicherungssysteme im Umlageverfahren", so der ÖVP-EU-Abgeordnete. ****

Das Parlament spricht sich mit dem heutigen Beschluss dafür aus, dass die Gestaltung der Pensionssysteme weiterhin Zuständigkeit der Mitgliedstaaten bleiben soll. "Damit liegt aber auch die Verantwortung allein bei den Mitgliedstaaten, diese grundlegende Frage für die Zukunft unserer Gesellschaft anzugehen. In den meisten EU-Mitgliedstaaten geschieht hier viel zu wenig.

Wenn die Regierungen diese Aufgaben jetzt nicht entschlossen in Angriff nehmen, gefährden sie den sozialen Frieden und die weltweite Wettbewerbsfähigkeit der EU", so Becker.

Becker, der auch Generalsekretär des Österreichischen Seniorenbundes und einziger Seniorenvertreter im EU-Parlament ist, sieht die erste Aufgabe eines für zukünftige Generationen fairen Pensionssystems darin, den im Arbeitsleben erworbenen

Lebensstandard zu sichern, "mit einer Lebensqualität, die ein selbstbestimmtes Leben im Alter garantiert", so der EU-Abgeordnete.

Das Parlament fordert in dem heutigen Beschluss unter anderem, Frühpensionen und andere frühzeitige Ausstiegsmöglichkeiten aus dem Berufsleben einzuschränken, das faktische an das gesetzliche Rentenalter anzugleichen sowie das Ruhestandsalter für Frauen und Männer zu vereinheitlichen.

Besonders wichtig ist Becker die Mitbestimmung von Vertretern junger und älterer Generationen bei Pensionsreformen: "Diese sollen zwar künftig 'konsultiert' werden, bedauerlicherweise wurde aber die verpflichtende Mitbestimmung durch einen europäischen Jugendrat und Seniorenrat mit Sozialpartnerstatus nach österreichischem Vorbild nicht verwirklicht."

Becker betont die Wichtigkeit von anderen Pensionsmodellen

neben staatlichen, gesetzlichen Pensionen. Diese Modelle – wie Betriebspensionen oder private Altersvorsorge – sollten aber nur Zusatz, kein Ersatz für die staatlichen Pensionen sein. "Die Länder, deren Systeme anders als in Österreich nicht auf starken und sicheren staatlichen Pensionen basieren, müssen Kontrollen und Sicherheiten für kapitalgedeckte Pensionen verstärken", so der EU-Abgeordnete.

Eine "Eins-zu-Eins-Koppelung der Pensionsalter an die Lebenserwartung" hält Becker für "nicht der Weisheit letzter Schluss". Er fordert, dass die Mitgliedstaaten institutionalisierte Expertengremien einrichten, die regelmäßig eine Anpassung des gesetzlichen Pensionsantrittsalters vorschlagen. Neben der Lebenserwartung, solle dabei auch Geburtenrate, Arbeitsmarktlage, die Gesundheitssituation der Bevölkerung und Einwanderungszahlen berücksichtigt werden. "Faktenbasierte Expertise muss Grundlage der Entscheidung durch die Regierungen sein. Nur so verhindern wir Populismus. Die irrwitzige Pensionsaltererhöhung von Präsident Hollande in Frankreich hätte es dann nicht gegeben", so Becker abschließend.

