Steindl: GmbH-Reform fördert Unternehmertum in Österreich

Gefordert – Umgesetzt! Das ist Wirtschaftspolitik Marke ÖVP

Wien, 21. Mai 2013 (ÖVP-PK) "Die GmbH-Reform fördert das Unternehmertum in Österreich", so der Vorsitzende des parlamentarischen Wirtschaftsausschusses, ÖVP-Abgeordneter Konrad Steindl, zum heutigen Beschluss der GmbH-Neu im Ministerrat. Mit

der Senkung des Mindeststammkapitals von 35.000 auf 10.000 Euro erleichtere man vor allem Jungunternehmen den Start in die Selbstständigkeit, so Steindl und weiter: "Unternehmertum ist die beste Versicherung gegen Arbeitslosigkeit, denn eine florierende Wirtschaft schafft Arbeit." Steindl ist überzeugt, dass man auf junge und innovative Ideen setzen muss, um international

erfolgreich zu sein: "Der internationale Vergleich zeigt, dass das bisherige Mindeststammkapital zu hoch bemessen war. Mit der Senkung werden entsprechende Rahmenbedingungen geschaffen, um den Wirtschaftsstandort Österreich auch weiterhin wettbewerbsfähig und attraktiv zu halten." ****

Vorschnelle und überhastete Gründungswellen sowie vermehrte GmbH-Insolvenzen erwartet der ÖVP-Abgeordnete nicht: "Mit 10.000 Euro wurde eine Höhe gewählt, die vor Schnellschüssen schützt, aber dennoch kein Unternehmertum hemmt." Steindl betont, dass mit der Senkung der Mindestkörperschaftssteuer und der Reduktion der Notariats- und Anwaltskosten weitere Anreize für mehr GmbH-Gründungen geschaffen werden konnten. Der Vorsitzende des parlamentarischen Wirtschaftsausschusses unterstreicht, dass die GmbH-Reform von Vizekanzler Michael Spindelegger gefordert und von Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner sowie Justizministerin Beatrix Karl umgesetzt wurde. Steindl abschließend: "Gefordert – Umgesetzt! Das ist Wirtschaftspolitik Marke ÖVP."

