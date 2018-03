Steibl: Verpflichtendes Kindergartenjahr erleichtert Kindern mit Sprachdefiziten den Schuleinstieg

Verlängerung heute im Ministerrat beschlossen – Kindergarten wird als Bildungseinrichtung immer wichtiger

Wien, 21. Mai 2013 (ÖVP-PK) "Kinder sind unsere Zukunft – deshalb ist die Fortführung des verpflichtenden Kindergartenjahres für alle Fünfjährigen so enorm wichtig", betont ÖVP-Familiensprecherin Ridi Steibl. Die neue 15a-Vereinbarung mit den Bundesländern, die heute im Ministerrat beschlossen wurde, bedeutet vor allem für Kinder mit Sprachdefiziten einen erleichterten Einstieg in die Schule. "Durch die Verbesserung ihrer Deutsch-Kenntnisse wird ihnen der Start in das Schulleben erleichtert", so Steibl. Insgesamt gewinne der Kindergarten als Bildungseinrichtung immer mehr an Bedeutung. "Unsere Pädagoginnen und Pädagogen können durch ihre Betreuung und Förderung die Eltern bei ihrer Erziehungsarbeit gezielt unterstützen. Die Erziehung durch die Eltern ersetzen können und sollen sie aber nicht. Gemeinsam können sie den Kindern ein solides Fundament für ihr weiteres Leben und ihre Bildung geben." ****

Das Familienministerium zahlt den Ländern für die Fortführung des verpflichtenden Kindergartenjahres jährlich 70 Millionen Euro. Insgesamt hat der Bund seit 2009 280 Millionen Euro investiert – und das trotz der Krise. "Das zeigt deutlich, wie wichtig die Bildung unserer Kinder ist. Nun kann auch für die kommenden zwei Kindergartenjahre sichergestellt werden, dass alle Kinder in den Kindergarten gehen können. Denn diese Vorbildung ist unersetzbar für unsere Kinder. Jede Investition in sie ist eine Investition in die Zukunft Österreichs", hält Steibl abschließend fest.

