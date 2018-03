Abgeordnete, bitte nicht umfallen!

Caritas unterstützt Aktion vor Parlament gegen weitere Kürzungen bei Entwicklungshilfe

Wien (OTS) - Mehr als hundert AktivistInnen und die Spitzen der österreichischen NGOs aus der Entwicklungszusammenarbeit (EZA) und Humanitären Hilfe protestierten heute vor dem Parlament. Die Protestaktion sollte die ParlamentarierInnen bestärken, bei der Abstimmung zum Bundesfinanzrahmengesetz (BFRG) am 23.5. gegenüber der Bundesregierung nicht umzufallen und zu ihrer Überzeugung zu stehen. Eine deutliche Mehrheit der Abgeordneten spricht sich nämlich gegen Kürzungen bei der Entwicklungshilfe aus. Christoph Schweifer, Caritas Generalsekretär Internationale Programme: "Was unverständlich bleibt, ist, dass die Regierung einen fünf-Parteien Entschließungsantrag zur Erhöhung der Entwicklungshilfe ignoriert, dass die Regierung 106 Abgeordnete ignoriert, die die Rücknahme der Kürzungen fordern. Die Fortsetzung des Kürzungskurses ist ein politisches Desaster und eine humanitäre Tragödie."

106 Abgeordnete - und damit die Mehrheit - sprachen sich in den vergangenen Monaten im Rahmen von Gesprächen der "Mir wurscht"-Kampagne für eine Rücknahme der seit 2010 stattfindenden Kürzungen bei der Entwicklungshilfe aus.

"Während die EU aktuell für die Syrien-Flüchtlinge 60 Millionen Euro zusätzlich zur Verfügung stellt, plant die österreichische Bundesregierung zum gleichen Zeitpunkt unverständlicherweise Kürzungen bei der Entwicklungshilfe für 2014 um 30 Millionen Euro gegenüber 2010", so Schweifer.

Weltweit hungern 870 Millionen Menschen - mit dem Geld, was nun gestrichen werden soll, könnten hunderttausende Menschen dauerhaft vom Hunger befreit werden.

Rückfragen & Kontakt:

Caritas Österreich

Margit Draxl

Pressesprecherin

Tel.: +43/1/488 31-417; +43/664/8266920

margit.draxl @ caritas-austria.at

http://www.caritas.at/