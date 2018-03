Haubner: GmbH Reform beflügelt Wirtschaft und schafft Arbeitsplätze

ÖVP und Wirtschaftsbund haben erfolgreich gekämpft - Regierung beschließt Umsetzung - Motivation für Jungunternehmer, Unterstützung für Neugründer, Attraktivierung für Standort

Wien, 21. Mai 2013 (OTS) - "Mit dem Beschluss der Bundesregierung zur Umsetzung der GmbH-Reform beflügeln wir die Wirtschaft und legen den Grundstein für neue Arbeitsplätze. Denn indem wir die Steine bei Unternehmens-Neugründungen aus dem Weg räumen, können wir die Jungen verstärkt für das Unternehmertum motivieren, geben den Neugründern verbesserte Starthilfe und attraktiveren den Wirtschaftsstandort Österreich. Und das ist wichtig, denn die Gründer von heute sind die Arbeitgeber von morgen", betont der Generalsekretär des Österreichischen Wirtschaftsbundes, Abg.z.NR Peter Haubner. "ÖVP-Vizekanzler Michael Spindelegger, Justizministerin Beatrix Karl und Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner setzen mit der GmbH Reform einen wichtigen Meilenstein! ÖVP und Wirtschaftsbund haben erfolgreich gekämpft - im Sinne von Wirtschaft, Wachstum und Wohlstand in Österreich." ****

Das hohe Mindeststammkapital von 35.000 Euro und ein sehr großer Verwaltungsaufwand mit enormen Administrationskosten stellten oft unüberwindbare Hürden für potenzielle Unternehmensgründer dar. "Diese wirtschaftshemmenden Anforderungen gehören jetzt der Vergangenheit an. Was die Jungunternehmer und Neugründer brauchen, ist Unterstützung statt Behinderung. Mit der GmbH Reform schaffen wir ein unternehmensfreundlicheres Klima in Österreich", so Haubner, der die Neuerungen der Reform erläutert: Mit der Herabsetzung des Mindeststammkapitals auf 10.000 Euro wird eine Hürde deutlich entschärft. Da die Mindest-KöSt mit fünf Prozent an das Stammkapital gebunden ist, wird diese ebenfalls reduziert. Das ist gerade für junge Unternehmen in den ersten Jahren ein wichtiges Entgegenkommen. Auch die Abschaffung der Pflichtveröffentlichung von Neugründungen ist ein wichtiger, längst fälliger Schritt. Enorme finanzielle Erleichterung bringt zudem die Senkung der Notariatskosten.

