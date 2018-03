Bures zu Wohnen: Brauchen noch in dieser Legislaturperiode konkrete Maßnahmen

250 Millionen Euro aus Verkauf der Mobilfunklizenzen können zweckgebunden werden

Wien (OTS/SK) - Infrastrukturministerin Doris Bures wandte sich heute im Ö1-Mittagsjournal gegen eine Verzögerungstaktik bei der Erarbeitung von Maßnahmen für günstigeres Wohnen: "Wir brauchen rasche Lösungen noch in dieser Legislaturperiode. Wenn jetzt erst irgendwelche zusätzlichen Arbeitskreise eingerichtet werden, dann werden erst 2015 oder 2016 konkrete Vorschläge erarbeitet." ****

Bures hat am Sonntag im "Kurier" einen neuen Vorschlag für ein Konjunktur-Paket für Wohnbau samt Finanzierung präsentiert. "Wenn die Hälfte der Einnahmen aus dem Verkauf von Mobilfunklizenzen für sozialen Wohnbau zweckgebunden werden, dann bedeutet das, dass wir Mittel von 250 Millionen Euro zur Verfügung haben", so die Infrastrukturministerin. Mit diesen zusätzlich 250 Millionen Euro zu den 1,8 Milliarden Euro an Wohnbauförder-Geldern, das die Länder bekommen, können mehr als 10.000 Wohnungen errichtet und dadurch 40.000 neue Arbeitsplätze geschaffen werden. (Schluss) sn/ps/che

