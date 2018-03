Kaske zu EU-Rat 2: "Energiekosten müssen sinken"

AK fordert stäkere europäische Zusammenarbeit und koordinierte EU-Energiepolitik

Wien (OTS) - "Für viele Menschen in Europa ist die Energiewende nicht mehr leistbar", so AK Präsident Rudi Kaske anlässlich des Europäischen Rates. "Die Kosten der Energiewende dürfen nicht allein von den KonsumentInnen getragen werden, auch die Wirtschaft soll ihren Beitrag leisten", so Kaske. Die Strom- und Gaspreise steigen immer stärker an, von den günstigen Preisen an den Großhandelsmärkten profitiert fast ausschließlich die Industrie. Österreichs Haushalte liegen bei den Strom- und Gaspreisen im oberen Drittel der EU-27. Gleichzeitig steigen die Kosten für die Förderung erneuerbaren Stroms seit Jahren an.

Energie ist für die AK Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge. Eine stärkere Liberalisierung und Privatisierung der EU-Energiemärkte ist daher für die AK der falsche Weg. Es brauche daher eine stärkere europäische Zusammenarbeit und koordinierte EU-Energiepolitik. Die AK fordert weiters eine Reform der Förderung erneuerbarer Energien und die Steigerung der Energieeffizienz als wichtigste Säule der EU-Energiepolitik. Für die Verstromung von Nahrungsmittel-Rohstoffen wie Mais soll es keine Förderungen geben. Ebenso hat Nuklearenergie in einer zukunftsorientierten EU-Energiepolitik nichts verloren und darf in keiner Form gefördert werden.

Rückfragen & Kontakt:

AK Wien Kommunikation

Susannika Glötzl

Tel.: +43-1 501 65-2406 // +43 664 8454 226

susannika.gloetzl @ akwien.at

http://wien.arbeiterkammer.at