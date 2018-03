Regner: Steuerflucht ist unsolidarisch gegenüber allen Menschen

SPÖ-Europaabgeordnete will 500 Milliarden Euro Mehreinnahmen pro Jahr bis 2020 erzielen

Wien (OTS/SK) - "Steuerbetrug, Steuerhinterziehung und Steueroasen kosten Europa 1.000 Milliarden Euro pro Jahr. Jedem Bürger und jeder Bürgerin in Europa entgehen somit pro Jahr im Schnitt 2.000 Euro", sagt die SPÖ-Europaabgeordnete Evelyn Regner am Dienstag anlässlich der Debatte des Europäischen Parlaments in Straßburg. Sie will beim Treffen der Staats- und Regierungschef der Europäischen Union diese Woche in Brüssel einen glaubwürdigen Fahrplan, um damit Schluss zu machen. "Das Europäische Parlament forderte in seiner heutigen Abstimmung eine Halbierung der Steuerlücke von einer Billion Euro bis 2020, damit sollen pro Jahr 500 Milliarden Euro von jenen aufgebracht werden, die sich bisher mit Tricksereien nicht am Gemeinwohl beteiligen wollen. Für mich als Gewerkschafterin und Sozialdemokratin ist es nicht akzeptabel, dass die ArbeitnehmerInnen ihren Beitrag leisten, während sich Vermögende und Konzerne mithilfe von Steuerschlupflöchern aus ihrer Verantwortung stehlen", sagt Regner, stv. Vorsitzende des Rechtsausschusses. ****

"Amazon, Google oder BASF müssen ihren Anteil leisten, null oder 2,6 Prozent Steuerleistung sind zu wenig. Auch der Widerstand der Finanzindustrie gegen 0,1 bzw. 0,01 Prozent Finanztransaktionssteuer ist nicht mehr länger hinzunehmen. Wir sind gegen den Steuerbetrug auf Kosten der ehrlichen Steuerzahler", sagt Regner und sieht nach der Entscheidung des Europäischen Parlaments nun EU-Kommission und Staats- und Regierungschefs zum Handeln gefordert. Regner: "Auch in Österreich gibt es noch einiges zu verbessern. Etwa bei der Gruppenbesteuerung, die die schwarz-blaue Regierung 2005 eingeführt hat. Diese steuerliche Besserstellung von internationalen Konzernen kostet Österreich jedes Jahr 400 Millionen Euro." Die SPÖ-Europaabgeordnete will mit diesen Mitteln in Europa endlich für Wachstum und Beschäftigung sorgen. "Wenn jedes Jahr soviel an Steuern nicht eingenommen wird, wie die gesamte EU in sieben Jahren zur Verfügung hat, dann stimmen die Relationen nicht mehr. Wir brauchen dringend Gelder, um die Jugendbeschäftigungsgarantie von derzeit sechs Milliarden Euro (für sieben Jahre und 28 Länder) aufzustocken." (Schluss) bj

