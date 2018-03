Kaske zu EU-Rat 1: "Steuerhinterziehung einen Riegel vorschieben"

AK fordert automatischen Informationsaustausch

Wien (OTS) - "Endlich sind von uns seit Jahren geforderte Maßnahmen zur Bekämpfung von Steuerbetrug und Steuerhinterziehung ganz oben auf der europäischen Tagesordnung. Mit dem Geld, das den Staaten dadurch entgeht, könnten viele Konjunkturprogramme finanziert werden", so AK Präsident Rudi Kaske zum morgigen Europäischen Rat. Die AK erwartet sich auch, dass die ins Stocken geratenen Verhandlungen zur Finanztransaktionsteuer wieder in Fahrt kommen.

Die AK unterstützt die Bemühungen der EU für die Ausweitung der EU-Zinsbesteuerungsrichtlinie. Künftig sollen auch Kapitaleinkünfte wie Dividenden sowie Zahlungen an natürliche Personen über Trusts und Stiftungen in die Richtlinie mit einbezogen werden. Um wirksame Maßnahme gegen Steuerflucht zu garantieren braucht es aus Sicht der AK einen automatischen Informationsaustausch und die Einbindung von Drittstaaten wie der Schweiz oder Liechtenstein. Es dürfe keine Sonderstellungen für einige wenige geben, auch die Kanalinseln müssen mit einbezogen werden. "Gerade in Zeiten der Krise müssen alle ihren Beitrag leisten, damit aus den Steuereinnahmen wichtige Zukunftsinvestitionen finanziert und Arbeitsplätze geschaffen werden können. Wir müssen der Steuerhinterziehung einen Riegel vorschieben", so Kaske.

Die AK erinnert auch an die Finanztransaktionssteuer, ein wichtiger Schritt um Spekulationen am Finanzmarkt einzudämmen. "Es ist ein großer Erfolg, dass sich elf Länder zur Einführung der Finanztransaktionssteuer entschlossen haben. Jetzt darf kein Stillstand eintreten. Es braucht eine rasche Umsetzung, damit die Einnahmen für dringend notwendige Investitionen verwendet werden können", fordert Kaske.

