Regner: "Sicherung der Pensionen durch aktive Arbeitsmarktpolitik"

SPÖ-Europaabgeordnete sieht Handlungsbedarf, damit den derzeit jungen Menschen mit prekären Jobs keine Altersarmut droht

Wien (OTS/SK) - Das Europäische Parlament hat sich heute in einem Entschließungsantrag dafür ausgesprochen, dass die öffentliche Pensionsvorsorge als hauptsächliche Einkommensquelle im Alter gewahrt bleibt. "Private Pensionsvorsorge ist keine Lösung, sie hilft in erster Linie Versicherungskonzernen und vermögenden Menschen, schadet aber der breiten Mittelschicht sowie sozial schwachen Menschen. Die wichtigste Antwort auf angemessene, sichere und nachhaltige Pensionen sind bessere Arbeits- und Lebensbedingungen sowie vor allen eine aktive Arbeitsmarktpolitik", macht die SPÖ-Europaabgeordnete Evelyn Regner gegenüber dem SPÖ-Pressedienst klar. Es gehe um die Anzahl der wirtschaftlich aktiven und die Anzahl der wirtschaftlich inaktiven Menschen und nicht um ein Ausspielen von Alt gegen Jung. ****

Regner, Mitglied im Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten des Europäischen Parlaments, sagt: "Die öffentlichen Systeme müssen so gestärkt werden, dass man anständig davon leben kann. Die Wirtschafts- und Finanzkrise hat die Anfälligkeit privater Pensionssysteme offengelegt." Die SozialdemokratInnen im Europäischen Parlament haben in den Verhandlungen bereits einige Erfolge erzielen können. Die erste öffentliche Pensionssäule darf nicht bloß auf Mindestrenten hinauslaufen. Die zweite betriebliche Säule darf nicht verpflichtend eingeführt werden, sondern soll als freiwilliger Zusatz - nicht als Ersatz - der ersten Säule dienen. Und die dritte private Säule soll gerechte Konditionen vor allem für einkommensschwächere Gruppen beinhalten. Der Vorschlag, das Pensionsantrittsalter an die Lebenserwartung zu koppeln, wurde von den SozialdemokratInnen verhindert.

Regner: "Wir müssen angesichts der hohen Jugendarbeitslosigkeit verhindern, dass die heutige Jugend die nächste Altersarmuts-Generation wird. Daher brauchen wir jetzt mehr Investitionen in Beschäftigung und spezielle Maßnahmen, damit junge Menschen anständige Arbeit finden." (Schluss) bj

