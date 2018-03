Ministerrat - Bundeskanzler Faymann: Arbeiten offene Fragen bis zum letzten Tag vor der Wahl auf

Bankeninsolvenzrecht und Lehrerausbildung neu beschlossen - Nächster Schritt für Bekämpfung von Steuerbetrug bei Europäischem Rat

Wien (OTS/SK) - Der Ministerrat hat heute zehn Gesetze beschlossen, darunter das Bankeninsolvenzrecht ("Bankeninterventions- und Restrukturierungsgesetz") sowie das Rahmengesetz zur Ausbildung von Pädagoginnen und Pädagogen. Bundeskanzler Werner Faymann betonte am Dienstag im Pressefoyer nach dem Ministerrat die Wichtigkeit dieser Beschlüsse. "Gerade das Bankeninsolvenzrecht ist ein Schritt in Richtung eines Frühwarnsystems. Bei Banken müssen in Zukunft rechtzeitig Maßnahmen gesetzt werden, um einen Insolvenzfall und damit hohe Kosten für die Steuerzahler möglichst hintan zu halten." Es gehe sowohl bei der Einführung der PädagogInnenbildung neu als auch beim Bankeninsolvenzrecht um lange verhandelte Materien. "So unterschiedlich die beiden Bereiche sind, so notwendig war es, sie auf die Reihe zu bringen", sprach der Kanzler den verhandelnden Kolleginnen und Kollegen aus den betreffenden Ressorts seinen Dank aus. Die Beschlüsse seien auch Beleg dafür, dass die Regierung "bis zum letzten Tag vor der Nationalratswahl offene Fragen aufarbeitet". ****

Zum Europäischen Rat der Staats- und Regierungschefs, der morgen stattfinden wird, sagte der Bundeskanzler, dass "wir in der Frage der Bekämpfung des Steuerbetrugs einen Schritt weitergehen werden". In der Formulierung des Rats würden sehr deutliche Worte gefunden: "Wir wollen zur Betrugsbekämpfung sowohl den Austausch von Daten ausländischer Konten innerhalb der EU - die aber nicht das österreichische Bankgeheimnis für Inländer verändern - als auch die Verhandlungen mit Drittstaaten ernst und rasch vorantreiben." Der Bundeskanzler bekräftigte: "Ich möchte bei diesem Gipfel Ergebnisse." Unabhängig davon, ob nun der Datenaustausch innerhalb der EU-27 bis Ende 2013 zustande komme und der von Staaten außerhalb der EU erst später: "Wir werden das nicht verhindern und blockieren, im Gegenteil." Eine Billion Euro gehen pro Jahr durch Steuerbetrug verloren. Das entspricht dem Volumen des EU-Finanzrahmens für die nächsten sieben Jahre. "Das ist keine Kleinigkeit", betonte der Kanzler, "daher werden wir nicht die Bremser und Blockierer sein, sondern den Kampf gegen Steuerbetrug vorantreiben". (Schluss) bj/ps

