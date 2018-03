Bundeskanzler Faymann: Bundesregierung arbeitet offene Fragen bis zum letzten Tag vor der Wahl ab

Ministerrat beschließt 10 Gesetze zur Stärkung von Bildung und Wirtschaft - Vorschau auf den Europäischen Rat

Wien (OTS) - "Wir haben heute im Ministerrat zehn Gesetze beschlossen. Darunter befinden sich etwa das Bankeninsolvenzgesetz -das Bankeninterventions- und Restrukturierungsgesetz - oder das Rahmengesetz zur Ausbildung von Pädagoginnen und Pädagogen. Gerade das Bankeninterventions- und Restrukturierungsgesetz ist der richtige Schritt hin zu einem Frühwarnsystem, um in Zukunft einen Insolvenzfall auf Kosten der Steuerzahler möglichst hintanzuhalten", sagte Bundeskanzler Werner Faymann heute, Dienstag, beim Pressefoyer nach dem Ministerrat.

Es sei eine gute Nachricht, dass wenige Monate vor der Wahl so unterschiedliche Materien abgearbeitet werden konnten, an deren Verhandlungen viele Interessensgruppen beteiligt waren. "Die Bundesregierung hat damit den Nachweis erbracht, dass wir bis zum letzten Tag vor der Wahl jede Gelegenheit nutzen werden, um offene Fragen abzuarbeiten und um eine Einigung zu erzielen. Wir wollen Maßnahmen setzen, die etwas bewirken", so Faymann.

Beim morgen stattfindenden Europäischen Rat werde man einen weiteren Schritt in Richtung Betrugsbekämpfung setzen. "Wir treten innerhalb der EU für einen verstärkten Datenaustausch über ausländische Konten und klare Richtlinien zur Betrugsbekämpfung ein. Davon wird das österreichische Bankgeheimnis für Inländer aber nicht betroffen sein. Auch die Verhandlungen mit Drittstaaten sollen sehr rasch und zielführend vorangetrieben werden. Denn eines haben wir immer klargestellt: Wir wollen bei diesem Gipfel ein Ergebnis", so der Bundeskanzler.

Laut Schätzungen der Europäischen Kommission gehen pro Jahr rund 1 Billion Euro an Steuereinnahmen durch Steuerbetrug verloren. Dies entspräche dem siebenjährigen Finanzrahmen der Europäischen Union. "Das ist keine Kleinigkeit. Wir werden in diesem Prozess daher nicht die Bremser oder die Blockierer sein. Wir werden die Entscheidung in dieser Frage vorantreiben. Wenn Fristen oder Mandate festgelegt werden, ist das ein Beweis dafür, dass ein richtiger Schritt gesetzt wurde", so Faymann.

