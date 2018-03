Almfutterflächen - Offener Brief der SPÖ-Bauern an BM Berlakovich

Etzenberger: Ausstehende Almprämien sofort auszahlen - Auflösung des Verwaltungsübereinkommens mit den Landwirtschaftskammern

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Bauern-Vorsitzender Josef Etzenberger hat folgenden offenen Brief an ÖVP-Landwirtschaftsminister Nikolaus Berlakovich übermittelt: ****

Sehr geehrter Herr Bundesminister Dipl. Ing. Nikolaus Berlakovich,

mit Bedauern müssen wir feststellen, dass in Ihrem Aufgabengebiet in den vergangenen Monaten sehr gravierende Mängel in der Administration vorhanden sind.

Ihre Kompetenzen in so wichtigen Fragen wie Almfutterflächen oder Natur- und Umweltschutz sind äußerst fraglich und leider nicht nachvollziehbar. Durch Ihre latente Haltung und das Nicht-Handeln, gerade in der Frage von Almfutterflächen, sind Existenzen vieler bäuerlicher Familienbetriebe gefährdet. Sie haben wichtige Kernkompetenzen des Landwirtschaftsministeriums und deren Dienststellen an Interessenvertretungen ausgelagert, die den anvertrauten Aufgaben nicht gewachsen sind. Es fehlt an einem qualifizierten Umgang mit den EU-Institutionen, und wir müssen feststellen, dass Ihre - und somit unsere Stimme - in Brüssel wenig bis überhaupt nicht gehört wird.

Im Lichte dieser bedauerlichen Eindrücke fordern wir daher umgehend von Ihnen:

Schaffung eines nationalen Almbauern-Fonds

Sofortige Auszahlung der noch ausstehenden Almprämien

Schadloshaltung der bäuerlichen Familienbetriebe für nachträglich festgestellte Erhebungsfehler

Vollständige Bearbeitung der offenen Almfutterflächen bis einschließlich 30. Juni 2013

Auflösung des Verwaltungsübereinkommens mit den Landwirtschaftskammern betreffend der Übertragung von Verwaltungsagenden des Landwirtschaftsministeriums

Übertragung der Aufgaben der Almfutterflächenfeststellung an den forsttechnischen Dienst der Wildbach- und Lawinenverbauung samt entsprechender personeller und finanzieller Ausstattung

Wie aus Ihren öffentlichen Aussendungen zu entnehmen ist, haben Sie, Herr Bundesminister Dipl. Ing. Berlakovich, die SPÖ aufgefordert, auch Lösungen für diese Sachlage (Almfutterflächen) anzubieten. Ja -wir sind gerne bereit, diese Aufgabe zu übernehmen!

Mit freundlichen Grüßen,

Josef Etzenberger

