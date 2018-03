ÖH ad OGH Urteil: Töchterle, es ist endlich Zeit zu handeln!

Urteil zeigt krasse Unterfinanzierung der Universitäten auf - Flexiblere Studienpläne notwendig

Wien (OTS) - Die Österreichische HochschülerInnenschaft ist erfreut über das Urteil des OGH. Christoph Huber, Generalsekretär der ÖH, sieht einen Wendepunkt in der Debatte: "Jetzt haben wir es schwarz auf weiß: Studierende haben das Recht auf gute Studienbedingungen. Es gibt keine Ausreden mehr! Das Urteil des OGH bedeutet, dass sich der Bund nicht länger aus der Verantwortung ziehen kann. Um die gröbsten Missstände zu beseitigen, braucht es mehr finanzielle Mittel -nämlich die lange versprochenen 2% des BIP."

Huber betont: "Die Lieblingstaktik der Regierung und des Ministeriums, nämlich die Verantwortung an die Autonomie der Unis abzuschieben, wird nicht mehr funktionieren. Es wird dann nämlich keine unterschriebenen Leistungsvereinbarungen mehr geben!" Möglichkeiten, Verzögerungen zu verhindern, sind jedoch auch ohne Geld sofort möglich: "Die Verschulung der Studienpläne stellt Studierende vor massive Hürden. Weniger Voraussetzungsketten und mehr freie Wahlfächer würden das Studium flexibler machen. Studierende könnten so, auch wenn es Platzmangel in bestimmten Kursen gibt, weiterstudieren ohne Zeit zu verlieren", so Huber. "Hier sind sowohl die Universitäten als auch Minister Töchterle am Zug, rasch Reformen einzuleiten! Eine gesetzliche Mindestanzahl an freien Wahflächern wäre beispielsweise ein Anfang. Das ist ja auch ein Anliegen von Minister Töchterle."

Und alle, die jetzt nach Zugangsbeschränkungen schreien, sollen sich die Uni-Landschaft ein wenig besser anschauen, so Huber: "Es gibt in zugangsbeschränkten Studien wie Publizistik, Psychologie etc. auch enorme Engpässe. Zugangsbeschränkungen lösen keine Probleme, sie sind nur extrem teuer und halten junge Menschen von den Hochschulen fern." Huber richtet einen Apell an Minister Töchterle und die Regierung:

"Es ist beschämend, dass die erste Reaktion eines Wissenschaftsministers, der eigentlich für mehr Geld für Bildung und für mehr Menschen an den Hochschulen kämpfen sollte die ist, Zugangsbeschränkungen zu rufen. Er sollte sich lieber in der Regierung dafür einsetzen, dass die Hochschullandschaft Mittel und Rahmenbedingungen bekommt, die einer Wissensgesellschaft angemessen sind."

