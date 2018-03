FPÖ-Obermayr: Umsiedlungen von Asylanten in reichere EU-Mitgliedstaaten abzulehnen

Stattdessen Transitländer als 'sichere Drittländer' in die Pflicht nehmen

Wien (OTS) - Es liegt in der Natur der Sache, dass jene Mitgliedstaaten, die die Außengrenzen der EU bilden, besonders unter dem Zustrom von Asylanten leiden. Denn nach Dublin-II muss ein Asylantrag dort behandelt werden, wo die Einreise veranlasst oder nicht verhindert wurde. "Gestern wurde im Plenum in diesem Zusammenhang über ein Umsiedlungssystem diskutiert, in welchem Asylanten anhand des BIP auf die Mitgliedstaaten aufgeteilt werden sollen. Diesen Ansatz lehne ich ab, denn es ist klar wohin das führt:

Nämlich zu einer Fokussierung auf die reicheren Mitgliedstaaten als Gastländer für Asylanten!", so der freiheitliche EU-Mandatar Mag. Franz Obermayr in seiner gestrigen Rede im Straßburger Plenum. So eine Fokussierung sei für die heimische Bevölkerung eine Überforderung; die gravierende Situation in Traiskirchen oder die Streitigkeiten rund um neue Erstaufnahmezentren für Asylanten würden die knappen Aufnahmekapazitäten in Österreich verdeutlichen. "Da tun wir weder den eigenen Bürgern, noch den Asylwerbern einen Gefallen!"

Obermayr weiter: "Ich sehe ja ein, dass Länder wie Griechenland, -gerade durch aktuelle Sparmaßnahmen im öffentlichen Sektor -, Probleme haben mit diesem Verwaltungsaufwand fertig zu werden." Technische, finanzielle, sowie personelle Hilfen zur Grenzsicherung, bzw. zur raschen Abwicklung von Asylverfahren, seien daher zu befürworten. Zudem müsse man Transitländer wie Tunesien, die Türkei oder auch Länder am Westbalkan als sogenannte 'sichere Drittländer' in die Pflicht nehmen. "Es kann nicht sein, dass sich diese Länder von ihrer Pflicht abputzen und massenweise Asylanten nach Europa schleusen, obwohl diese bereits vor Ort ein Asylverfahren beantragen könnten", so Obermayr abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

Tel.: 01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at



http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at