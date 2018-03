Karlheinz Töchterle: Neue Lehrer/innenausbildung hebt die Qualität des Unterrichts und erhöht den Stellenwert des Berufsbildes

Pädagog/innenbildung Neu passiert Ministerrat - Lehrberuf wird attraktiver, durchlässiger und moderner

Wien (OTS) - "In Zukunft werden unsere Kinder von den bestausgebildeten Lehrerinnen und Lehrern unterrichtet. Wir heben die Qualität der Ausbildung und damit auch des Unterrichts, gleichzeitig erhöhen wir den Stellenwert des Lehrberufs", so Wissenschafts- und Forschungsminister Dr. Karlheinz Töchterle anlässlich des heutigen Ministerratsbeschlusses zur Pädagog/innenbildung Neu. "Künftig bekommt jedes Kind und jeder Jugendliche, egal in welcher Schulform, den besten Lehrer bzw. die beste Lehrerin. Die Strukturdebatte rückt damit in den Hintergrund", so der Minister weiter. Die neue Ausbildung orientiert sich am erfolgreichen AHS-System und hebt die Qualität an den Neuen Mittelschulen, weil künftig jede Lehrerin und jeder Lehrer der Sekundarstufe einen universitären Masterabschluss absolvieren wird. Lehrer/innen werden ein Bachelor-Studium im Ausmaß von 240 EC-Punkten, einen Master im Umfang von mindestens 60 EC-Punkten und im Anschluss daran eine Induktionsphase absolvieren. Die bewährten Ausbildungswege an Universität und Pädagogischer Hochschule bleiben erhalten, gleichzeitig wird die Kooperation beider Institutionen gefördert.

"Wir erhöhen nicht nur das Fachwissen unserer künftigen Lehrerinnen und Lehrer, sondern bauen auch ihre persönlichen Kompetenzen aus und bereiten sie noch besser als bisher auf die vielfältigen und komplexer gewordenen Aufgaben vor", so der Minister. Künftig werden Lehrerinnen und Lehrer neben dem notwendigen Fachwissen bzw. der erforderlichen Fachdidaktik einen sogenannten "pädagogischen Kern" mit allgemeinen bildungswissenschaftlichen Grundlagen absolvieren. Dazu gibt es bereits ab der Ausbildung für die Primarstufe die Möglichkeit, sich mit einer Schwerpunktsetzung in anderen, wichtigen Themenbereichen wie z.B. Sozialpädagogik, Sonderpädagogik, Inklusion oder Mehrsprachigkeit zu vertiefen. Wer sich für ein Lehramtsstudium entscheidet, wird das künftig bewusster als bisher machen. Erstmals wird es Eignungs- und Aufnahmeverfahren für alle Lehramtsstudien geben, bisher war dies nur an den Pädagogischen Hochschulen notwendig.

Eine wesentliche Neuerung stellt auch die Qualitätsüberprüfung der Curricula durch einen Qualitätssicherungsrat für Pädagoginnen- und Pädagogenbildung dar. Dieses unabhängige Expertengremium wird einen wichtigen Beitrag zur Unterstützung der kooperierenden Institutionen leisten und prüfen, ob die Ausbildungen die Anstellungserfordernisse des Dienstgebers widerspiegeln. Erstmals müssen die Ziel- und Leistungspläne der Pädagogischen Hochschulen veröffentlicht werden, dadurch wird mehr Transparenz erreicht. "Wir wollen keinen Abschluss ohne Anschluss. Daher sollen die Curricula für Bachelor und Master dem Rat gemeinsam vorgelegt werden, um die Anschlussfähigkeit für Lehramtsstudien zu erhöhen", so Minister Töchterle abschließend.

