FPÖ-Deimek: Sichere Straßen statt Pfingst-Abzocke

Radarwarngeräte sollen erlaubt werden

Wien (OTS) - "Das Pfingstwochenende bringt alljährlich ein bundesweites Großaufgebot der Polizei mit sich. Die Einnahmen aus den unzähligen Strafmandaten fließen direkt in das Budget. Eine angenehme Gelegenheit für Maria Fekter, den angeschlagenen Staatshaushalt zu sanieren. Doch Sicherheit und vermehrte Einnahmen sollten nicht miteinander verwechselt werden", fordert der freiheitliche Verkehrssprecher NAbg. Gerhard Deimek die Freigabe von Radarwarngeräten.

200 Radargeräte hat die Polizei aufgeboten, um am Pfingstwochenende Rasern das Fürchten zu lehren. Ein Großaufgebot der Polizei sollte die Straßen sicherer machen. Man setzt auf abschreckende Wirkung. Weshalb sich die Regierung bisher gegen die Freigabe von Radarwarngeräten ausspricht, kann sich Deimek, nicht erklären. "Niemand wird absichtlich ins Radar fahren. Die Menschen werden sich - wenn sie gewarnt werden - verstärkt vor dem Bleifuß in Acht nehmen", führt Deimek aus. Das System ist erprobt, schließlich erfolgen im Verkehrsfunk täglich Warnungen vor "Blitzern".

Weshalb sollte es Führerscheinbesitzern also verboten sein, Warngeräte in ihren Autos zu installieren? Der Effekt wäre derselbe -er würde allerdings zum Vorteil der Bevölkerung verbreitert. "Das Strafmandat im Nachhinein rettet kein einziges Menschenleben. Der Verzicht auf den Bleifuß sehr wohl", fordert Deimek eine entsprechende Gesetzesänderung. Verkehrsstrafen sollten abschreckende Wirkung haben und nicht dazu dienen, das angeschlagene Budget unter einem altbekannten Vorwand zu sanieren. "Was zählt ist nicht eine Einnahmequelle der Finanzministerin, sondern die Sicherheit der Menschen auf unseren Straßen", schließt Deimek und kündigt einen entsprechenden Antrag im Nationalrat an.

