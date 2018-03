Neue Wiener Werkstätte im Finale für den Staatspreis Marketing 2013

Pöllau (OTS) - Der österreichische Möbelhersteller ist nominiert für die höchste Marketing-Auszeichnung der Republik. Eine branchenübergreifende Top-Jury hat die insgesamt 102 Einreichungen in einem dreistufigen Prozess bewertet und so die Finalisten im Bewerb um den alle zwei Jahre vergebenen Staatspreis festgelegt.

Unter den nominierten ist nun auch das Traditionsunternehmen Neue Wiener Werkstätte (KAPO Möbelwerkstätten) mit dem NWW Design Award. Die Neue Wiener Werkstätte initiierte 2012 erstmals einen neuen Award im Design-Bereich, um sich in enger Kooperation mit Kultur- und Bildungsinstitutionen, Partnern und Medien auf die Suche nach kreativem Interior-Design zu begeben. Mit insgesamt 297 Einreichungen aus über 20 Ländern konnte sich der NWW Design Award erfolgreich etablieren und wird in weiterer Folge institutionalisiert und zweijährig stattfinden - zum nächsten Mal 2014.

Den Staatspreis wird am 3. Juni 2013 durch Wirtschaftsminister Dr. Reinhold Mitterlehner in der Aula der Wissenschaften in Wien verliehen.

Über die Neue Wiener Werkstätte

Die Neue Wiener Werkstätte ist eine Marke der KAPO Möbelwerkstätten GmbH. Mit ihr entwickelt das Familienunternehmen aus Österreich unter der Leitung von Geschäftsführer Stefan Polzhofer die Errungenschaften der historischen Wiener Werkstätte weiter. Gegründet wurde die Tischlerei 1927 von Karl Polzhofer I. Vier Generationen haben aus einer kleinen Werkstatt mit zwei Mitarbeitern ein international erfolgreiches Unternehmen mit über 250 Beschäftigten und rund 25 Mio. Euro Umsatz geformt.

