PLATINUM OralClean+Care ist "Innovation des Jahres": Leser prämieren das Zahnpflegeprodukt mit dem "Goldenen Schau Schau"

"PLATINUM OralClean+Care", die natürliche und hochwirksame Zahnpflegeserie für Hunde und Katzen, ist von den Lesern der Zeitschriften "Ein Herz für Tiere", "Geliebte Katze" und "Partner Hund" mit dem "Goldenen Schau Schau 2013" ausgezeichnet worden. Die Pflegeserie aus dem Hause PLATINUM, das auch die gleichnamige natürliche Hundenahrungsserie produziert und vertreibt, wurde zu einem der innovativsten Produkte des Jahres gewählt. Auf Seiten des Herstellers ist die Freude über diese Auszeichnung riesengroß: "Wir freuen uns sehr, dass die Leserinnen und Leser einiger der bekanntesten und traditionsreichsten deutschen Tiermagazine uns ausgezeichnet haben", erklärt Doreen Jähne, Geschäftsführerin der PLATINUM GmbH & Co. KG in Bingen am Rhein. Und sie ergänzt: "Die Auszeichnung ist ein toller Beleg für die Wirksamkeit von 'OralClean+Care'."

"OralClean+Care" bekämpft nicht nur auf natürliche Weise - auf der Basis von Citruskernextrakten und Kräuterölen - die Ursachen von Zahnstein, sondern entfernt diesen auch besonders schonend und ohne Nebenwirkungen. Damit stellt das Zahnpflegeprodukt, das gleichermaßen für Hunde und Katzen geeignet ist, die natürliche Alternative zu einem mechanischen Eingriff dar. "Wenn ein Tierarzt Zahnstein bei einem Vierbeiner entfernen möchte, muss er diesem dafür eine Narkose verabreichen. Dies ist insbesondere bei älteren und kranken Tieren mit Risiken verbunden", erläutert Doreen Jähne.

"PLATINUM OralClean+Care" ist als "Classic Gel" und "Wild Salmon Gel" oder als "Classic Spray" sowie zusätzlich in einer höher konzentrierten Variante ("OralClean+Care Forte") erhältlich und von jedem Tierbesitzer zu Hause anwendbar. Die natürliche Zusammensetzung aus rein pflanzlichen Ingredienzien sorgt dafür, dass der Zahnstein, der nicht nur zu schmerzhaften Zahnfleischentzündungen und zu Zahnverlust, sondern im schlimmsten Fall auch zur Schädigung der inneren Organe führen kann, nach wenigen Wochen konsequenter Anwendung deutlich zurückgeht und sogar komplett verschwindet. "Dass 'OralClean+Care' nicht nur von Tierärzten, sondern auch von unseren Kunden sowie jetzt auch von den Leserinnen und Lesern von 'Ein Herz für Tiere', 'Geliebte Katze' und 'Partner Hund' geschätzt wird, ist Ansporn für uns, auch weiterhin nur solche Produkte zu entwickeln, die die Natur der Tiere achten und die artgerechte Ernährung sowie die natürliche Gesundhaltung unserer Vierbeiner in den Mittelpunkt stellen", so Doreen Jähne abschließend. Der "Goldene Schau Schau 2013" wurde im Rahmen einer Festveranstaltung am 17. Mai 2013 in München verliehen.

Weitere Informationen über "PLATINUM OralClean+Care" sowie über die gesamte PLATINUM-Produktpalette sind online unter www.platinum.com zu finden - dort kann das Zahnpflegeprodukt für Hunde und Katzen auch direkt bestellt werden.

Über die PLATINUM GmbH & Co. KG: Das mittelständische Unternehmen mit Sitz in Bingen am Rhein wurde im Jahr 2004 gegründet. Die Leitphilosophie von PLATINUM lautet: den Tieren genau die Nahrung und Pflege zu bieten, die ihrer Natur entspricht. So vertreibt PLATINUM unter der gleichnamigen Marke eine Auswahl an natürlichen Produkten:

Neben der hochwertigen Trockennahrung für erwachsene Hunde und für Welpen (PLATINUM ADULT bzw. PLATINUM PUPPY) sind auch die Hunde-Nassvollnahrung PLATINUM MENU sowie eine natürliche Zahnpflegeserie für Hunde und Katzen (PLATINUM ORAL CLEAN+CARE) erhältlich. Der Anspruch von PLATINUM ist es, mit seinen Produkten dem Verbraucher stets das beste, weil artgerechteste Produkt im jeweiligen Marktsegment zu bieten. Der Hersteller legt außerdem größten Wert auf die kompetente Beratung seiner Kunden sowie auf die glasklare Transparenz bei Inhaltsstoffen und Zusammensetzung seiner Tiernahrungs- und Tierpflege-Produkte, die im Direktvertrieb erhältlich sind. Weitere Informationen sind online unter www.platinum.com zu finden.

