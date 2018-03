"Dancing Stars": Noch drei Tage bis zum Finale am 24. Mai

Drei Finalisten, zwei Entscheidungen und ein Siegerpaar

Wien (OTS) - Marjan Shaki & Willi Gabalier, Lukas Perman & Kathrin Menzinger und Rainer Schönfelder & Manuela Stöckl - wer wird "Dancing Star 2013"? Die Entscheidung fällt am Freitag, dem 24. Mai 2013, beim großen Finale des ORF-Tanzevents live ab 20.15 Uhr in ORF eins. Neben acht Solotänzen (jeweils der Lieblingstanz, der Tanz mit der schlechtesten Jurywertung sowie der Showtanz der letzten zwei Finalisten), zwei Entscheidungen und der Siegerverkündung gibt es auch ein Wiedersehen mit den bereits ausgeschiedenen Paaren der achten Staffel, die gemeinsam bei einem Medley ihre schönsten Tänze präsentieren.

Mit diesen Tänzen wollen die "Dancing Stars"-Finalisten punkten:

Marjan Shaki setzt auf Discofox und präsentiert dem Publikum noch einmal ihre tänzerische Interpretation von "Don't Stop 'til You Get Enough". Ein zweites Mal müssen sich Marjan Shaki & Willi Gabalier auch mit dem Wiener Walzer ("What's New Pussycat?") beweisen, der ihnen in der fünften Show die geringste Jurywertung einbrachte. Lukas Permans Lieblingstanz ist der Jitterbug: Das Publikum darf sich also auf ein Wiedersehen mit "Rama Lama Ding Dong" freuen. Auf mehr Punkte als in der allerersten Show hoffen Lukas Perman & Kathrin Menziger noch einmal mit einem langsamen Walzer zu "Nothing Else Matters". Mit seinem Paso doble zu "The 5th" möchte Rainer Schönfelder ein weiteres Mal die Zuschauerinnen und Zuschauer unterhalten. Die schlechteste Jurywertung erhielten Rainer Schönfelder & Manuela Stöckl in der zehnten Show für ihren Discofox zu "Y.M.C.A." - beim Finale gehen sie ein zweites Mal mit ihrer Performance an den Start.

Tausendundeine Nacht, der King of Pop und ein Engerl - Die Showtänze im Finale

Im Anschluss an das erste Votingergebnis versuchen die "Top zwei" noch ein letztes Mal mit ihrem individuellen Showtanz das Publikum von ihren "Dancing Stars"-Qualitäten zu überzeugen. Für den Showtanz gibt es keine Jurywertung:

Marjan Shaki lädt die Zuschauerinnen und Zuschauer beim Showtanz auf eine märchenhafte Reise durch Tausendundeine Nacht ein. Shaki: "Es wird orientalisch, dramatisch und romantisch. Ich finde es toll, dass ich das alles mit Lukas von Anfang an bis zum Ende teilen konnte. Doch beim Showtanz wird es Kopf an Kopf gehen, denn jetzt ist meine Siegeslust noch mehr gestiegen."

Vom Himmel bis auf den Boden soll es für Lukas Perman und sein "Engerl" Kathrin Menzinger gehen. Perman: "Ich nenne Kathrin seit Beginn an nur Engerl, und der Spitzname ist ihr bis heute geblieben. Und das soll auch das Motto unseres Showtanzes sein - es wird lustig, romantisch. Wir beginnen über den Wolken und enden am Boden. Wir möchten emotional berühren."

Rainer Schönfelder möchte sich an den King of Pop anlehnen und mit seinem Showtanz auch eine Botschaft vermitteln. Schönfelder: "Ich möchte im Showtanz in zwei Rollen schlüpfen und etwas präsentieren, damit die Leute ein gutes Bild nach Hause mitnehmen."

dancingstars.ORF.at - die Web-Anlaufstelle Nummer eins für alle Fans

Wie es tatsächlich bei den Proben zugeht, welches Tanzpaar sich warum besonders schwer oder leicht tut und welchen Promis das harte Training am stärksten zu schaffen macht - die Website dancingstars.ORF.at liefert den Fans des ORF-Ballrooms alle Infos zu Promis und Profis. Aktuelle Storys über Proben und TV-Auftritte, exklusive Interviews, alle Videos der Auftritte sowie Backstage-Videos, Votings und vieles mehr machen die Site zur Web-Anlaufstelle Nummer eins für alle Tanzbegeisterten.

Alle Shows live und on demand auf http://TVthek.ORF.at

Auf der ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) stehen alle TV-Shows als Live-Stream zum Abruf bereit. Wer seine "Dancing Stars" im Fernsehen verpasst hat oder ihren Auftritt noch einmal genießen will, für den bietet die ORF-TVthek außerdem die kompletten Shows nach der TV-Ausstrahlung als Video-on-Demand. Im Themencontainer gibt es Beiträge, Interviews etc. anderer ORF-TV-Sendungen rund um den ORF-Tanz-Event auf einen Blick.

