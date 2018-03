Stronach/Lugar: Lehrergewerkschaft muss endlich Blockade aufgeben!

SPÖ-Unterrichtsministerin Schmied von der Gewerkschaftschef für den öffentlichen Dienst unter ÖVP-Mann Neugebauer eingebremst

Wien (OTS) - "26 Verhandlungsrunden zum Lehrerdienstrecht mit nur einem einzigen Ergebnis: Die Lehrergewerkschaft verzögert, verhindert und bremst. Ein deutlicheres Beispiel dafür, wie die Gewerkschaften als Teil der Sozialpartner ihren Status missbrauchen, kann es nicht mehr geben", so Team Stronach Klubobmann Robert Lugar. Er verlangt ein Ende dieser Blockadepolitik mit dem Hinhalten von Unterrichtsministerium, Lehrer und Schüler.

"Wenn vier Jahre lang eine Änderung des Dienstrechts verzögert werden kann, dann funktioniert die Sozialpartnerschaft nicht - zu denen sich auch die Gewerkschaft zählt", so Lugar. Unter dem Vorwand, Konflikte zwischen den Arbeitgebern und den Arbeitnehmern vermeiden zu wollen, will man wichtige Beschlüsse von diesen parteinahen Interessensvertretungen, Bünden und Kammern hinter verschlossenen Türen treffen. In Wirklichkeit sind die "Sozialpartner" aber nicht die Partner der Menschen, sondern die Partner der Großparteien, die sämtliche Neuerungen verhindern. Lugar: "Im Falle des Lehrerdienstrechts wird SPÖ-Unterrichtsministerin Schmied von der Gewerkschaftschef für den öffentlichen Dienst unter ÖVP-Mann Neugebauer eingebremst."

"Das Team Stronach will eine Politik als offenen Dialog ohne geheime Absprachen, die für alle Bürger da ist", bekräftigt Lugar. Die Arbeitsweise der Sozialpartner stehe dem aber entgegen. Lugar: "Nur wenn wir alle an einem Strang ziehen, also Unternehmenseigentümer, Management und Mitarbeiter zusammen anstatt gegeneinander arbeiten, kann eine Firma wettbewerbsfähig und damit erfolgreich sein. Dies gilt auch für Lehrer, Schüler und die Unterrichtsministerin!"

