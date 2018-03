Huainigg: Politik verstehen - mit einem Klick! www.rechtleicht.at geht online

Demokratiewerkstätten für Menschen mit Lernschwierigkeiten im Herbst im Parlament

Wien (OTS/ÖVP-PK) - "Sie wollen Politik und Demokratie endlich verstehen? Sie wollen endlich im "Paragraphendschungel" durchblicken? Und das alles auf Anhieb? Ein Klick auf die Internetseite www.rechtleicht.at machts möglich! Von A wie Angelobung bis Z wie Zentralismus - mit dieser Homepage werden Politik, Recht und Demokratie einfach und verständlich erklärt", freut sich Abg. Dr. Franz-Joseph Huainigg über das Ergebnis. Das Projekt ist auf seine Initiative in Kooperation mit dem BMUKK und Behindertenorganisationen entstanden und hat dadurch einen klaren Anspruch auf Überparteilichkeit. Alle Parlamentsparteien wurden aufgefordert, ihr Parteiprogramm in leicht verständlicher Sprache beizusteuern. Von ÖVP, SPÖ, FPÖ und den Grünen kann dieses bereits online abgerufen werden.

Die Internetseite ist auf Grundlage von Huainiggs Kinder- und Jugendbuch "Wer macht die Gesetze? Parlament und Politik in Österreich" (2005) entstanden. Auf www.rechtleicht.at kann das Sachbuch aktualisiert auch als E-Book heruntergeladen werden. "Zielsetzung der Internetplattform ist Politikvermittlung in leichter Sprache für lernbehinderte Menschen, aber auch für Kinder und Jugendliche und alle, die Politik verstehen möchten", so der ÖVP-Sprecher für Menschen mit Behinderung.

Die Internetseite ist Anlaufstelle für all jene, die "hinter die Kulissen" von Politik und Demokratie schauen wollen. Wie entstehen eigentlich Gesetze und wie kann man selbst politisch aktiv werden? Auf diese und viele weitere Fragen finden Interessierte hier Antworten. Neben aktuellen Nachrichten in leichter Sprache lädt ein Lexikon zum Schmökern ein und erklärt Politik von A bis Z. Zu den einzelnen Kategorien der Internetseite gibt es zudem je ein kreatives, humorvolles Einführungsvideo in Gebärdensprache, welche ein Filmteam von equalizent - dem Qualitätszentrum für Gehörlosigkeit, Gebärdensprache, Schwerhörigkeit und Diversity Management - produziert haben.

In Zusammenarbeit mit den Organisationen Lebenshilfe und Jugend am Werk wurden die Barrierefreiheit der Webseite und die Verständlichkeit der Texte von selbstbetroffenen Testgruppen überprüft und wenn nötig verbessert. "Dieser Prozess ist noch nicht abgeschlossen und wird in den kommenden Monaten fortgesetzt", sagt Huainigg, "denn wir wollen mit den Erfahrungen der Benutzerinnen und Benutzer die Plattform weiterentwickeln".

Die Onlineplattform www.rechtleicht.at ging mit der heutigen Präsentation im Parlament online. Die Umsetzung durch das junge Programmierer-Team Jürgen Cito und Bernhard Ruzicka wurde durch die finanzielle Unterstützung des Bundesministeriums für Unterricht, Kunst und Kultur ermöglicht. "Ich möchte mit dieser Internetplattform einen wichtigen Schritt zu einem leichteren Zugang zur Politik setzen. Besonders Menschen mit Lernschwierigkeiten und intellektuellen Behinderungen brauchen gut aufbereitete Informationen, um sich selbstständig ein möglichst objektives Bild von politischen Angeboten machen zu können. Das ist eine wesentliche Voraussetzung zur Mitgestaltung und Mitbestimmung so wie es die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen vorsieht", konstatiert Huainigg.

Um Erwachsenen mit Lernbehinderung eine Möglichkeit zu bieten, sich mit Politikerinnen und Politikern auszutauschen und ihre Anliegen zu thematisieren, werden zeitgerecht vor der Nationalratswahl im September in der Demokratiewerkstatt des Parlaments zwei Workshops mit den Behindertensprecherinnen und -sprechern der Parlamentsparteien stattfinden.

