Solistinnen und Solisten der Wiener Staatsoper zu Gast im Novomatic Forum

Wien (OTS) - Heute geben sich im Novomatic Forum in der Friedrichstraße 7 im ersten Bezirk Solistinnen und Solisten der Wiener Staatsoper die Ehre. Anlässlich der bestehenden Partnerschaft zwischen dem weltweit tätigen Glücksspielkonzern NOVOMATIC und der Wiener Staatsoper in Form des NOVOMATIC-Stipendiatenprogramms findet in feierlichem Rahmen ein Konzert der Stimmtalente statt.

Das abwechslungsreiche musikalische Programm reicht von Höhepunkten aus den aktuellen Produktionen des Hauses am Ring bis hin zu einem sehr persönlich ausgewählten Repertoire der SängerInnen. So wird zum Beispiel Mihail Dogotari ein Lied aus seiner Heimat Moldawien zum Besten geben. Neben dem Bariton, der seit der Saison 2012/2013 Ensemblemitglied der Wiener Staatsoper ist, werden die bereits mehrfach ausgezeichneten Sängerinnen Valentina Nafornita und Anita Hartig sowie der herausragende mexikanische Tenor Carlos Osuna auftreten. Kathleen Kelly (Wiener Staatsoper) begleitet die SolistInnen am Flügel, für die Moderation des musikalischen Abends konnte Helmut Jasbar (Ö1) gewonnen werden. Der exklusiven Veranstaltung wohnen sowohl der Direktor der Wiener Staatsoper, Dominique Meyer, als auch NOVOMATIC-Generaldirektor Dr. Franz Wohlfahrt bei.

"Realisiert werden konnte dies alles nur durch das NOVOMATIC-Stipendiatenprogramm an der Wiener Staatsoper, welches es bereits seit 2008 gibt. Durch starke Partner in der Wirtschaft hat jede Kunstform langfristigen Bestand. Daher ist unser Kulturengagement auf Nachhaltigkeit ausgerichtet", so NOVOMATIC-Generaldirektor Franz Wohlfahrt.

Restplatzanmeldungen für das Konzert im Novomatic Forum, Friedrichstraße 7, 1010 Wien, sind noch bis heute um 16.00 Uhr bei gisa.fellerer @ cidcom.at möglich. Nähere Informationen zum Programm des Novomatic Forum am Naschmarkt finden Sie unter www.novomaticforum.com. Über die Sponsoring-Aktivitäten der NOVOMATIC informiert die Webseite www.novomatic.com/csr.

Rückfragen & Kontakt:

Dr. Hannes Reichmann

Leitung Konzern-Kommunikation

Head of Group Communications

NOVOMATIC AG

Tel. +43-2252-606 680

Fax +43-2252-606 448

Mobil +43-664-301 48 20

Mail: hreichmann @ novomatic.com

www.novomatic.com

www.novomaticforum.com