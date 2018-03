Es ist uns nicht wurscht!

Aktion gegen weitere Kürzungen der Entwicklungshilfegelder wären eine Schande für Österreich

Wien (OTS) - Heute Vormittag vor dem Parlament: Ein riesengroßer Ball, der die Bundesregierung symbolisiert, steuert auf die Abgeordneten zu. Was wird passieren: Wird der Ball die ParlamentarierInnen überrollen? Werden sie umfallen? Oder stehen bleiben?

Die NGO-AktivistInnen, die in "Ich falle nicht um!" T-Shirts gekleidet waren und die Abgeordneten darstellten, wollten mit der Aktion die Abgeordneten bestärken, bei der Abstimmung zum Bundesfinanzrahmengesetz kommenden Donnerstag ihrer Überzeugung Folge zu leisten.

Denn die Bundesregierung plant bei der Abstimmung zum Bundesfinanzrahmen am Donnerstag den Willen der VolksvertreterInnen klar zu ignorieren: 106 Abgeordnete - und damit die Mehrheit -sprachen sich in den letzten Monaten für mehr Mittel bei EZA und Humanitärer Hilfe aus. In einem Entschließungsantrag vom November 2012 forderten sogar 5 von 6 Parteien eine Mittelerhöhung. Im vorgelegten Bundesfinanzrahmen ist jedoch von einer Erhöhung keine Spur - im Gegenteil: Es sind sogar Kürzungen bei der EZA und Humanitären Hilfe vorgesehen.

"Es ist unverständlich, dass die Regierung dem Willen von 106 Abgeordneten zum Trotz die EZA-Mittel weiterkürzen will. Die Kürzungen jetzt fortzusetzen heißt, das Leid in Kriegs- und Hungerregionen zu ignorieren. Die Diakonie unterstützt die Forderung nach einem Abänderungsantrag zum Bundesfinanzrahmengesetz", betont Michael Bubik, Rektor der Diakonie Auslandsarbeit und Vorstandsvorsitzender der AG Globale Verantwortung.

